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    Семин: «В поражении от «Крыльев Советов» не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Работают действия игроков, а не расстановка»

    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подытожил матч восьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4). Его команда вела в счете по ходу встречи.

    «Когда проиграли, можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала. Но отмечу, не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Здесь уже работают индивидуальные действия игроков, а не расстановка. Мы были хуже соперников в командных действиях. «Крылья Советов» играли лучше в пас», – сказал Семин.

    • Впервые с 2012 года команды в очном самарском матче забили больше 2 голов.
    • У «Ростова» после 8 туров 1 победа.
    • Следующий соперник по РПЛ – «Ахмат» (26 сентября).

    Семин: «Победа «Крыльев Советов» над «Ростовом» закономерна. Мы наделали очень много ошибок»

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 22:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10134

      житель СПб 14 минут назад

      Семин начинает раздражаться от игры Ростова...

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      Рейтинг: +10134

      житель СПб 22 минуты назад

      Крылья заслуживают похвалы!

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      Рейтинг: +3560

      _Marqella_ 1 час назад

      Скоро сбудется моя мечта..Ростов=пердив...))

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      Рейтинг: +2979

      minaev23 > _Marqella_ 1 час назад

      Да ! Вот с тобой я здесь согласен! Но наверняка есть мыслишка чтоб вообще как Амкар? Согласись было бы огонь да? ??? Но нет дядь ФНЛ максимум!

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      Рейтинг: -462

      СуперПАВ9 > _Marqella_ 2 минуты назад

      Скорее зенит будет чемпионом фнл

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