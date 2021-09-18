Семин: «В поражении от «Крыльев Советов» не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Работают действия игроков, а не расстановка»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подытожил матч восьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4). Его команда вела в счете по ходу встречи.

«Когда проиграли, можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала. Но отмечу, не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Здесь уже работают индивидуальные действия игроков, а не расстановка. Мы были хуже соперников в командных действиях. «Крылья Советов» играли лучше в пас», – сказал Семин.

Впервые с 2012 года команды в очном самарском матче забили больше 2 голов.

У «Ростова» после 8 туров 1 победа.

Следующий соперник по РПЛ – «Ахмат» (26 сентября).

Семин: «Победа «Крыльев Советов» над «Ростовом» закономерна. Мы наделали очень много ошибок»