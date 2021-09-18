Семин: «Победа «Крыльев Советов» над «Ростовом» закономерна. Мы наделали очень много ошибок»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подытожил матч восьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4). Его команда вела в счете по ходу встречи.

«В первую очередь, не получили результат. Но он закономерен, потому что в каждом из голов мы допускали элементарные ошибки, за которые «Крылья Советов» нас наказывали. Кто больше ошибается, тот и проигрывает матч. Мы наделали очень много ошибок.

Соперник хорошо сыграл. Они не отошли от своих принципов, хорошо играли в комбинационный футбол. Для зрителей, особенно самарских, это был хороший футбол. Но мы очень разочарованы результатом», – сказал Семин.