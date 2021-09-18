Семин: «Победа «Крыльев Советов» над «Ростовом» закономерна. Мы наделали очень много ошибок»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подытожил матч восьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4). Его команда вела в счете по ходу встречи.
«В первую очередь, не получили результат. Но он закономерен, потому что в каждом из голов мы допускали элементарные ошибки, за которые «Крылья Советов» нас наказывали. Кто больше ошибается, тот и проигрывает матч. Мы наделали очень много ошибок.
Соперник хорошо сыграл. Они не отошли от своих принципов, хорошо играли в комбинационный футбол. Для зрителей, особенно самарских, это был хороший футбол. Но мы очень разочарованы результатом», – сказал Семин.
- Впервые с 2012 года команды в очном самарском матче забили больше 2 голов.
- У «Ростова» после 8 туров 1 победа.
- Следующий соперник по РПЛ – «Ахмат» (26 сентября).
Источник: «Матч ТВ»