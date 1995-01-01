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    Осинькин: «Матч с «Ростовом» получился очень веселым»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил победу над «Ростовом» в восьмом туре РПЛ (4:2). Его команда уступала по ходу встречи.

    «Очень веселый для зрителей матч. Веселый для зрителей, но не для тренеров. Конечно, понимаю, что матч на высокой скорости, с обилием моментов. Иногда эти моменты были по-настоящему из хорошего качества игры. Но есть определенная ложка дегтя. В обороне мы позволяем чуть больше. Любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол.

    Будем работать над тем, чтобы быть надежнее в обороне. Мы на правильном пути. Не так много дали сегодня сопернику, какие-то явные ошибки не подарили. Но понимаем, что есть определенные сложности», – сказал Осинькин.

    • Впервые с 2012 года команды в очном самарском матче забили больше 2 голов.
    • У «Ростова» после 8 туров 1 победа.
    • «Крылья Советов» идут в таблице на 10-м месте.

    Семин: «В поражении от «Крыльев Советов» не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Работают действия игроков, а не расстановка»

    Семин: «Победа «Крыльев Советов» над «Ростовом» закономерна. Мы наделали очень много ошибок»

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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