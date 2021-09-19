16-летний Пиняев отметился дебютным результативным действием в РПЛ

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сделал голевой пас в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» (4:2). Это его первое результативное действие в высшем дивизионе.

На 90+2 минуте Пиняев сделал ассист на Владислава Сарвели.

Пиняев вышел на замену на 75-й минуте.

16-летний игрок в сезоне РПЛ провел 7 матчей.

Футболист стоит 800 тысяч евро.

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