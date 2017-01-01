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    16-летний Пиняев отметился дебютным результативным действием в РПЛ

    Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сделал голевой пас в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» (4:2). Это его первое результативное действие в высшем дивизионе.

    На 90+2 минуте Пиняев сделал ассист на Владислава Сарвели.

    • Пиняев вышел на замену на 75-й минуте.
    • 16-летний игрок в сезоне РПЛ провел 7 матчей.
    • Футболист стоит 800 тысяч евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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