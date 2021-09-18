Талалаев – о судействе: «У меня игрока увезли на скорой, даже желтой за это нет. У нас любое столкновение – мы вдесятером»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выразил недовольство судейством после матча восьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2). Встречу в поле обслуживал петербуржец Иван Сиденков.
«Хочется пройти мимо судейства, но у меня увезли игрока на скорой, даже жeлтой за это нет. У нас любое столкновение – мы опять остаемся вдесятером. Мы на тренировках уже готовимся к этому», – сообщил тренер.
- По ходу встречи был удален главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко.
- «Ахмат» идет в таблице 11-м.
- 22 сентября «Ахмат» сыграет в Кубке России против московского «Кайрата».
Источник: «Матч ТВ»