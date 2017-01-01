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    Талалаев – о судействе: «У меня игрока увезли на скорой, даже желтой за это нет. У нас любое столкновение – мы вдесятером»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выразил недовольство судейством после матча восьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2). Встречу в поле обслуживал петербуржец Иван Сиденков.

    «Хочется пройти мимо судейства, но у меня увезли игрока на скорой, даже жeлтой за это нет. У нас любое столкновение – мы опять остаемся вдесятером. Мы на тренировках уже готовимся к этому», – сообщил тренер.

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    Источник: «Матч ТВ»

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