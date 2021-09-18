Кабелла: «Я рад быть в «Краснодаре». Очень уважаю свой выбор»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла опроверг свои слова об ошибочности перехода в российский клуб.

«Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь и счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов!

Я очень уважаю свой выбор. Благодарю президента клуба за возможность играть здесь!» – написал француз в сторис инстаграма.