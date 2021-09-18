Кабелла: «Я рад быть в «Краснодаре». Очень уважаю свой выбор»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла опроверг свои слова об ошибочности перехода в российский клуб.
«Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь и счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов!
Я очень уважаю свой выбор. Благодарю президента клуба за возможность играть здесь!» – написал француз в сторис инстаграма.
- Кабелла выступает за «Краснодар» с 2019 года.
- В активе 31-летнего хавбека 14 голов и 6 ассистов в 51 матче.
- Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона.
Источник: Инстаграм Реми Кабелла