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    Кабелла: «Я рад быть в «Краснодаре». Очень уважаю свой выбор»

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла опроверг свои слова об ошибочности перехода в российский клуб.

    «Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь и счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов!

    Я очень уважаю свой выбор. Благодарю президента клуба за возможность играть здесь!» – написал француз в сторис инстаграма.

    • Кабелла выступает за «Краснодар» с 2019 года.
    • В активе 31-летнего хавбека 14 голов и 6 ассистов в 51 матче.
    • Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Реми Кабелла

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13095

      paracetamol 3 часа назад

      Понимает, что мало кто возьмет за такое бабло после быков.

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      Рейтинг: +18

      Gasanov Хачик 3 часа назад

      Пириабулся фуфел

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      Рейтинг: -464

      СуперПАВ9 > Gasanov Хачик 3 часа назад

      Фуфел это ты

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      Рейтинг: +18

      Gasanov Хачик > СуперПАВ9 5 минут назад

      Я тибе атветил на прошлое саабшэние. Ни трогай меня а то прайдусь па тибе и твоей симье катком. я тибя ни трогаю

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      Рейтинг: +2149

      Krasnodar 123 3 часа назад

      Теперь включил "заднюю передачу" ? Поздно ! Слово не воробей !!!

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      Рейтинг: +510

      SinyaaPyll > Krasnodar 123 3 часа назад

      И что? Неужели в 2021-м кто-то ещё верит, что клубы для футболистов могут быть чем-то большим, нежели местом работы?

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      Рейтинг: +2149

      Krasnodar 123 > SinyaaPyll 2 часа назад

      Так надо работать, а не номер отбывать !!! А не работаешь - отваливай!!!

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      Рейтинг: +185

      bomilazdeshnii > Krasnodar 123 34 минуты назад

      Язык мой,враг мой

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      Рейтинг: +2149

      Krasnodar 123 > bomilazdeshnii 26 минут назад

      Это правда!!!

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