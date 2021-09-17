Нагельсман предложил ввести в футболе наушники для связи игроков и тренеров по типу NFL

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман призвал активнее внедрять в футбол новые технологии. Например, он считает важным наделить игроков устройствами, которые обеспечивали бы связь с тренером.

«В NFL (американский футбол - прим. «Бомбардира») игроки с помощью наушников слышат тренеров. Там продвинулись в техническом плане. Но в нашем футболе много традиционализма, мы закрыты для инноваций.

Однако в будущем мы сможем сделать футбол более современным. Сейчас не хватает общения игроков с тренером во время матча, но оно нужно. Хотел бы, чтобы были устройства, которые бы эту связь давали», – сказал Нагельсман.