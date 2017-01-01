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    Нагельсман предложил ввести в футболе наушники для связи игроков и тренеров по типу NFL

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман призвал активнее внедрять в футбол новые технологии. Например, он считает важным наделить игроков устройствами, которые обеспечивали бы связь с тренером.

    «В NFL (американский футбол - прим. «Бомбардира») игроки с помощью наушников слышат тренеров. Там продвинулись в техническом плане. Но в нашем футболе много традиционализма, мы закрыты для инноваций.

    Однако в будущем мы сможем сделать футбол более современным. Сейчас не хватает общения игроков с тренером во время матча, но оно нужно. Хотел бы, чтобы были устройства, которые бы эту связь давали», – сказал Нагельсман.

    • Нагельсман возглавил «Баварию» летом.
    • До этого он работал с «Лейпцигом».
    • На этой неделе «Бавария» со счетом 3:0 победила «Барселону».

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    Источник: Sport.de

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