Главные новости дня. «Локомотив» в меньшинстве не проиграл «Марселю», сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц

«Бавария» продлила контракт с Горецкой

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Зобнин пропустит около месяца из-за травмы

Рангник запретил игрокам «Локо» сладости и фастфуд. Повара отправились на курсы диетологии в Германию

Роналду сменил место жительства. Ему мешали спать овцы

Хвича не попал в топ-40 номинантов на награду Golden Boy-2021. В списке два украинца

Отец защитника «Ман Сити» Аке умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ

Бакаев попросил у «Спартака» двукратное увеличение зарплаты

Дебютный гол Анджорина принес «Локомотиву» ничью с «Марселем»