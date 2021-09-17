Главные новости дня. «Локомотив» в меньшинстве не проиграл «Марселю», сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц
«Бавария» продлила контракт с Горецкой
Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Зобнин пропустит около месяца из-за травмы
Рангник запретил игрокам «Локо» сладости и фастфуд. Повара отправились на курсы диетологии в Германию
Роналду сменил место жительства. Ему мешали спать овцы
Хвича не попал в топ-40 номинантов на награду Golden Boy-2021. В списке два украинца
Отец защитника «Ман Сити» Аке умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ
Бакаев попросил у «Спартака» двукратное увеличение зарплаты
Дебютный гол Анджорина принес «Локомотиву» ничью с «Марселем»
Источник: «Бомбардир»