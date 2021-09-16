Хвича не попал в топ-40 номинантов на награду Golden Boy-2021. В списке два украинца

Издание Tuttosport представило обновленный список номинантов на награду Golden Boy.
Число претендентов на награду сократилось с 100 до 40. Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, входивший в первоначальный рейтинг, не попал в топ-40.
На награду по прежнему претендуют два украинских футболиста – Михаил Мудрик из «Шахтeра» и Илья Забарный из киевского «Динамо».
- С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.
- Tuttosport вручает награду Golden Boy лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21 года.
- В прошлом году приз достался нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
Источник: Tuttosport