Хвича не попал в топ-40 номинантов на награду Golden Boy-2021. В списке два украинца

Издание Tuttosport представило обновленный список номинантов на награду Golden Boy.

Число претендентов на награду сократилось с 100 до 40. Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, входивший в первоначальный рейтинг, не попал в топ-40.

На награду по прежнему претендуют два украинских футболиста – Михаил Мудрик из «Шахтeра» и Илья Забарный из киевского «Динамо».