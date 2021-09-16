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  • Хвича не попал в топ-40 номинантов на награду Golden Boy-2021. В списке два украинца

Хвича не попал в топ-40 номинантов на награду Golden Boy-2021. В списке два украинца

16 сентября 2021, 16:47
8

Издание Tuttosport представило обновленный список номинантов на награду Golden Boy.

Число претендентов на награду сократилось с 100 до 40. Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, входивший в первоначальный рейтинг, не попал в топ-40.

На награду по прежнему претендуют два украинских футболиста – Михаил Мудрик из «Шахтeра» и Илья Забарный из киевского «Динамо».

  • С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.
  • Tuttosport вручает награду Golden Boy лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21 года.
  • В прошлом году приз достался нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Рубин Шахтер Динамо К Кварацхелия Хвича Забарный Илья Мудрик Михаил
Комментарии (8)
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Fusballer
1631803196
Да ну нафиг!
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Frankfurt Am Main
1631803626
Этот Хвича как и Джано бесполезная раскрутка
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jek718875
1631804730
В КАЗАНЕ так не считают и будут подавать протест
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DOCTOR PENALTY
1631805156
В Татарстане и Грузии от возмущения выпал снег.
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ya.bandurin
1631806741
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_Marqella_
1631809674
А с чего ему туда попадать то??? Распиарили сильно уж,пока не тянет второй сезон...
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slavа0508
1631810929
Ну если уж честно ...то переоценивают парня ...да желания и суеты много . кпд не чего выдающегося ...надеюсь будет расти парень ...талант есть ...
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Томик
1631856072
Просто Хвича вне конкурса выступал. Ведь все же знают, что он гений. Смысл ему с этими кривоногими малолетками соревноваться. Его вот-вот в самый самый топовый клуб заберут за огромные деньжищи и на руках унесут же. И вообще - папа сказал, что не будет после лета в России играть - значит сделал. А нам просто кажется, что он в "Рубине" ещё. Что значит игрочище с харизмой ... его нет уже, а мы всё видим.
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