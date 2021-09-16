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    Хвича не попал в топ-40 номинантов на награду Golden Boy-2021. В списке два украинца

    Издание Tuttosport представило обновленный список номинантов на награду Golden Boy.

    Число претендентов на награду сократилось с 100 до 40. Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, входивший в первоначальный рейтинг, не попал в топ-40.

    На награду по прежнему претендуют два украинских футболиста – Михаил Мудрик из «Шахтeра» и Илья Забарный из киевского «Динамо».

    • С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.
    • Tuttosport вручает награду Golden Boy лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21 года.
    • В прошлом году приз достался нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

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    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +24787

      silver29 22 минуты назад

      эта Хвича так пиариться, что скоро будет чебуреками торговать

      1
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      Рейтинг: +21339

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      В Татарстане и Грузии от возмущения выпал снег.

      1
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      Рейтинг: +282

      jek718875 42 минуты назад

      В КАЗАНЕ так не считают и будут подавать протест

      1
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      Рейтинг: +979

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Этот Хвича как и Джано бесполезная раскрутка

      1
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      Рейтинг: +7074

      Fusballer 1 час назад

      Да ну нафиг!

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