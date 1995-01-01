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    Отец защитника «Ман Сити» Аке умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ

    Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке сообщил в инстаграме о смерти своего отца.

    «Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни. Мой отец был очень болен, и продолжать лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.

    Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов, и спустя несколько минут после этого отец мирно скончался в окружении мамы и брата, которые находились рядом с ним.

    Может, так и должно было случиться. Отец каждый раз был счастлив и горд, наблюдая за моей игрой. Знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь со мной. Этот гол был для тебя, папа», – написал Аке в инстаграме.

    • Аке отличился в матч «Ман Сити» – «Лейпциг» (6:3).
    • Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

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    Источник: инстаграм Натана Аке

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