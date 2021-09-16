Отец защитника «Ман Сити» Аке умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке сообщил в инстаграме о смерти своего отца.

«Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни. Мой отец был очень болен, и продолжать лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.

Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов, и спустя несколько минут после этого отец мирно скончался в окружении мамы и брата, которые находились рядом с ним.

Может, так и должно было случиться. Отец каждый раз был счастлив и горд, наблюдая за моей игрой. Знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь со мной. Этот гол был для тебя, папа», – написал Аке в инстаграме.