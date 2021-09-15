Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц

Слава Богу что всё ок, а то в последнее время что-то уж часто самолеты начали падать в России.
В среду вечером «Фонтанка» сообщила об аварийной посадке самолета «Зенита».
Воздушное судно, совершавшее полет из Антальи в Санкт-Петербург, попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей вышел в нештатный режим.
На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.
«Зенит» подтвердил, что такой инцидент в аэропорту Пулково действительно был.
«Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета», – сообщила пресс-служба клуба.
Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета @rossiya_airline https://t.co/gN5S7npLAe pic.twitter.com/QzPKrWUj82— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 15, 2021