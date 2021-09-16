Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц

В среду вечером «Фонтанка» сообщила об аварийной посадке самолета «Зенита».

Воздушное судно, совершавшее полет из Антальи в Санкт-Петербург, попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей вышел в нештатный режим.

На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

«Зенит» подтвердил, что такой инцидент в аэропорту Пулково действительно был.

«Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета», – сообщила пресс-служба клуба.