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  • Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц

Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц

16 сентября 2021, 07:42
22

В среду вечером «Фонтанка» сообщила об аварийной посадке самолета «Зенита».

Воздушное судно, совершавшее полет из Антальи в Санкт-Петербург, попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей вышел в нештатный режим.

На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

«Зенит» подтвердил, что такой инцидент в аэропорту Пулково действительно был.

«Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета», – сообщила пресс-служба клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (22)
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semm
1631769213
не хрена се, слетали парни в Лондон - хорошо что всё хорошо обошлось
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dabo57
1631771760
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Блямба
1631773824
бакланы-коллаборационисты?
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Enter2006
1631774486
Слава Богу что всё ок, а то в последнее время что-то уж часто самолеты начали падать в России.
Ответить
NewLife
1631776418
Происки Крыльев Советов ?
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BRO_football
1631779265
Эх, бакланы. До сих пор Зениту покоя не дают!
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fhnv
1631781345
бедные птички
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O-kolesov
1631783682
Прочитал комментарии, в основном из разряда " черного юмора" . Вы что, совсем с ума посходили от злости, а если бы катастрофа и погибли бы люди?
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ААМ
1631804691
Всё хорошо, что хорошо кончается
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paracetamol
1631805000
Мешается всякое хумно летучее, хуже фанов спирдяка!
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