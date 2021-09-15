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    Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц

    В среду вечером «Фонтанка» сообщила об аварийной посадке самолета «Зенита».

    Воздушное судно, совершавшее полет из Антальи в Санкт-Петербург, попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей вышел в нештатный режим.

    На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

    «Зенит» подтвердил, что такой инцидент в аэропорту Пулково действительно был.

    «Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета», – сообщила пресс-служба клуба.

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    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1332

      Enter2006 24 минуты назад

      Слава Богу что всё ок, а то в последнее время что-то уж часто самолеты начали падать в России.

      0
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      Рейтинг: +297

      Блямба 35 минут назад

      бакланы-коллаборационисты?

      0
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      Рейтинг: +12

      dabo57 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +1263

      Benifacto 1 час назад

      по частному каждому!

      0
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      Рейтинг: +24781

      silver29 1 час назад

      Это знак, не стоит испытывать повторно судьбу.

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      Рейтинг: +299

      semm 1 час назад

      не хрена се, слетали парни в Лондон - хорошо что всё хорошо обошлось

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      Рейтинг: +13714

      KLIM777 > semm 30 минут назад

      если внимательно прочитать, там не парни были) а самолет совершал обычный пассажирский рейс из Турции

      1
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      Рейтинг: +299

      semm > KLIM777 6 минут назад

      это просто очепятка ( ну что Зенит к Чилси на автобусе, а самолёт на шабашку?

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