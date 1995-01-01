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    Рангник запретил игрокам «Локо» сладости и фастфуд. Повара отправились на курсы диетологии в Германию

    Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник сразу после прихода в московский клуб изменил подход к питанию футболистов, сообщает L’Equipe.

    Немец ввeл полный запрет на высококалорийную пищу: фастфуд, сладости, шоколад и прочее. Также он отправил поваров команды в Германию на курсы диетологии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2048

      tarasofka 44 минуты назад

      когда нет нормальных идей - начинай запрещать всё подряд..
      у нас такой уже есть, в кремлях сидит.

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      Рейтинг: +25155

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Нам тренер семОчки лузгать перед игрой запрещал .

      0
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      Рейтинг: +14322

      Garrincha58 1 час назад

      а ещё секс им запрети на время чемпионата пусть на голодном пайке сидят

      0
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      Рейтинг: +321

      Блямба 1 час назад

      Радио придумал Попов , телевизор изобрёл Зворыкин..,паровоз придумал Черепанов,
      Карпин придумал диету..
      Ну,нету у немцев ничего своего..кроме порно.

      Да пошутил я.,ироды..
      пошутил.

      1
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      Рейтинг: +21346

      slavutiq70 1 час назад

      Да им пиво с вискарём вместе с ночными посиделками в клуба запретить ...а то как карьеру заканчивают и начинают рассказывать как они куролесили перед играми..

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      Рейтинг: +434

      вальтер79 1 час назад

      новатор немецкий епты ))))))))

      0
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      Рейтинг: +9405

      Cleaner 1 час назад

      Так вот в чем причина провала российского футбола. Игроки СЛАДКОГО много жрут!

      1
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      Рейтинг: +3095

      Питерский князь 1 час назад

      У него что комплексы?
      =))))

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      Рейтинг: +1908

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      А дома он им свечку держит? Бред какой-то. Захотят до дома дотерпят и съедят.

      Если речь о том что до этого ели фаст фуд на тренировочной базе Локо?
      Вряд ли это тоже было возможно.

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      Рейтинг: +1777

      LOKOfanatik19 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Вот и разница между паспортистом и профи, запретили значит так надо, это не с пальца взято. А тот кто дома будет жрать, время покажет и останется ни с чем.

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      Рейтинг: +1908

      Красногорск_Фан > LOKOfanatik19 1 час назад

      Есть 3 примера. Роналду сам следит за своей диетой без советов Рангника. Карвалью был склонен к набору лишнего веса и никакая диета ему не помогла. Яшин курил как паровоз и стал единственным вратарем кто получил ЗМ. Ну а если игроки скажут в конце сезона обмывая чемпионство что это сыграло важную роль - ОК.

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