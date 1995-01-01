Рангник запретил игрокам «Локо» сладости и фастфуд. Повара отправились на курсы диетологии в Германию

когда нет нормальных идей - начинай запрещать всё подряд..
у нас такой уже есть, в кремлях сидит.
Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник сразу после прихода в московский клуб изменил подход к питанию футболистов, сообщает L’Equipe.
Немец ввeл полный запрет на высококалорийную пищу: фастфуд, сладости, шоколад и прочее. Также он отправил поваров команды в Германию на курсы диетологии.
- Рангник получил работу в «Локо» в июле.
- Он известен по работе в «Шальке», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».