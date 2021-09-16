Роналду сменил место жительства. Ему мешали спать овцы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменил место жительства в Англии.

По информации The Mirror, изначально 36-летний португалец поселился вместе с семьей в особняке стоимостью около 7 миллионов евро. Однако, уже через неделю он сменил жилье.

Причина – блеяние овец, которое мешало футболисту спать и восстанавливаться после матчей. Также у Роналду возникли вопросы к системе безопасности в доме.

Новым местом жительства Роналду стал особняк в Чешире с бассейном, гаражом на четыре автомобиля и мини-кинотеатром. Он стоит почти в два раза дешевле предыдущего.