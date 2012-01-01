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    Роналду сменил место жительства. Ему мешали спать овцы

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменил место жительства в Англии.

    По информации The Mirror, изначально 36-летний португалец поселился вместе с семьей в особняке стоимостью около 7 миллионов евро. Однако, уже через неделю он сменил жилье.

    Причина – блеяние овец, которое мешало футболисту спать и восстанавливаться после матчей. Также у Роналду возникли вопросы к системе безопасности в доме.

    Новым местом жительства Роналду стал особняк в Чешире с бассейном, гаражом на четыре автомобиля и мини-кинотеатром. Он стоит почти в два раза дешевле предыдущего.

    • Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • Он забил 3 гола в 2 матчах после возвращения.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +567

      99-й 5 минут назад

      Их считать надо было шоб лучше уснуть, неужто он не в курсах

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      Рейтинг: +14322

      Garrincha58 14 минут назад

      овцы??? может просто решил сэкономить

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