Роналду сменил место жительства. Ему мешали спать овцы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменил место жительства в Англии.
По информации The Mirror, изначально 36-летний португалец поселился вместе с семьей в особняке стоимостью около 7 миллионов евро. Однако, уже через неделю он сменил жилье.
Причина – блеяние овец, которое мешало футболисту спать и восстанавливаться после матчей. Также у Роналду возникли вопросы к системе безопасности в доме.
Новым местом жительства Роналду стал особняк в Чешире с бассейном, гаражом на четыре автомобиля и мини-кинотеатром. Он стоит почти в два раза дешевле предыдущего.
- Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- Он забил 3 гола в 2 матчах после возвращения.
Источник: Mirror