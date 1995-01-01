Metaratings: Бакаев попросил у «Спартака» двукратное увеличение зарплаты

Полузащитник Зелимхан Бакаев назвал «Спартаку» свои требования по зарплате.

По информации Metaratings, футболист хочет зарабатывать 2 миллиона евро в год – это вдвое больше, чем сейчас.

25-летний хавбек готов заключить контракт на три сезона.