Metaratings: Бакаев попросил у «Спартака» двукратное увеличение зарплаты

Много лет назад в студенческой общаге мы смотрели футбол шумной компанией. Дело было часов 11 вечера, вроде даже сборная играла. Мы активно комментировали события, кричали, вздыхали и т.п. А за стенкой жила бельевщица с семьёй...
И вот раздаётся могучий удар кулаком во входную дверь. Я с ещё одним соседом иду открывать, на пороге стоит она с каменным лицом. И так медленно и уверенно начинает говорить фразу, которую я хочу адресовать Бакаеву: "Мальчики, вы что совсем о*у*ли?"
Полузащитник Зелимхан Бакаев назвал «Спартаку» свои требования по зарплате.
По информации Metaratings, футболист хочет зарабатывать 2 миллиона евро в год – это вдвое больше, чем сейчас.
25-летний хавбек готов заключить контракт на три сезона.
- Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года.
- В этом сезоне Бакаев сделал 1 ассист в 10 матчах.