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    Metaratings: Бакаев попросил у «Спартака» двукратное увеличение зарплаты

    Полузащитник Зелимхан Бакаев назвал «Спартаку» свои требования по зарплате.

    По информации Metaratings, футболист хочет зарабатывать 2 миллиона евро в год – это вдвое больше, чем сейчас.

    25-летний хавбек готов заключить контракт на три сезона.

    • Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года.
    • В этом сезоне Бакаев сделал 1 ассист в 10 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4547

      Павелий 2 минуты назад

      Много лет назад в студенческой общаге мы смотрели футбол шумной компанией. Дело было часов 11 вечера, вроде даже сборная играла. Мы активно комментировали события, кричали, вздыхали и т.п. А за стенкой жила бельевщица с семьёй...
      И вот раздаётся могучий удар кулаком во входную дверь. Я с ещё одним соседом иду открывать, на пороге стоит она с каменным лицом. И так медленно и уверенно начинает говорить фразу, которую я хочу адресовать Бакаеву: "Мальчики, вы что совсем о*у*ли?"

      0
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      Рейтинг: +2974

      aaaaahhhh 6 минут назад

      играть сперва научился бы, 15 тыров твоя стоимость и то в базарный день:)

      1
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      Рейтинг: +630

      Roma56 9 минут назад

      Нормально нормально, пусть Лёня раскошеливается

      0
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      Рейтинг: +8777

      KOLBIS 11 минут назад

      Крысы первыми бегут с корабля...Факт и ничего более...

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      Рейтинг: +24791

      silver29 17 минут назад

      Все больше убеждаюсь надо гнать 50 % состава поганой метлой, бакаеву место во дворе с пацанами консервную банку катать.

      1
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      Рейтинг: +7291

      Сильвербой 19 минут назад

      Пинками выгнать

      1
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      Рейтинг: +12

      Gasanov Хачик 20 минут назад

      Красава Зелимчик! Надо стричь их как коз

      2
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      Рейтинг: +32

      Артём84 22 минуты назад

      Пора посадить клубы на самоокупаемость ...заработный фонд только с чистой прибыли клубов ....

      2
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      Рейтинг: +28

      spartak.sar 24 минуты назад

      Ну **** и клоуны . играют на пять копеек . получать хотят миллионы евриков .

      1
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      Рейтинг: +1586

      lek! 25 минут назад

      Не плохо для лавочника , лимит вам в помощь .

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