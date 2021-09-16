Карасев: «Лучшие клубы РПЛ иногда не на полную выкладываются в матчах с теми, кто послабее»

Арбитр Сергей Карасев высказался об уровне российских команд.

– Насколько сильно уровень российских клубов отличается?

– В играх первой пятерки РПЛ бывает хороший темп. Например, «Зенит» — «Спартак», «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и так далее. Но раз на раз не приходится.

В деле подготовки футболистов я не профессионал, но вижу, что ведущие клубы Европы играют быстрее. У нас не так все плохо, есть команды, которые задают высокую планку, но дело в том, что ее нужно держать постоянно.

А так как уровень чемпионата России в сравнении с любым топ-чемпионатом, конечно, пониже, то, соответственно, наши лучшие клубы не на полную иногда выкладываются в матчах с теми, кто послабее. В Европе же команды, которые играют в еврокубках, в каждой встрече показывают максимум.

– Вы как-то объясняете себе, почему так происходит: одни выкладываются, другие нет? Это вопрос менталитета?

– Вряд ли, ведь у нас столько легионеров играет. Они люди другого менталитета, готовы выкладываться на полную катушку.

Приезжают в Россию, и что-то случается с ними? Не знаю. Думаю, это вопрос мотивации. Если, условно, топ-клуб в России играет с кем-то ниже рангом, он может к такому матчу отнестись спокойно. Якобы все равно выиграет, можно и не стараться.

Я прекрасно понимаю, что очень сложно искать мотивацию на команду, которая изначально послабее. И не надо ее искать вовсе, если ты выходишь против «Барселоны» или «Челси».