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    Карасев: «Лучшие клубы РПЛ иногда не на полную выкладываются в матчах с теми, кто послабее»

    Арбитр Сергей Карасев высказался об уровне российских команд.

    – Насколько сильно уровень российских клубов отличается?

    – В играх первой пятерки РПЛ бывает хороший темп. Например, «Зенит» — «Спартак», «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и так далее. Но раз на раз не приходится.

    В деле подготовки футболистов я не профессионал, но вижу, что ведущие клубы Европы играют быстрее. У нас не так все плохо, есть команды, которые задают высокую планку, но дело в том, что ее нужно держать постоянно.

    А так как уровень чемпионата России в сравнении с любым топ-чемпионатом, конечно, пониже, то, соответственно, наши лучшие клубы не на полную иногда выкладываются в матчах с теми, кто послабее. В Европе же команды, которые играют в еврокубках, в каждой встрече показывают максимум.

    – Вы как-то объясняете себе, почему так происходит: одни выкладываются, другие нет? Это вопрос менталитета?

    – Вряд ли, ведь у нас столько легионеров играет. Они люди другого менталитета, готовы выкладываться на полную катушку.

    Приезжают в Россию, и что-то случается с ними? Не знаю. Думаю, это вопрос мотивации. Если, условно, топ-клуб в России играет с кем-то ниже рангом, он может к такому матчу отнестись спокойно. Якобы все равно выиграет, можно и не стараться.

    Я прекрасно понимаю, что очень сложно искать мотивацию на команду, которая изначально послабее. И не надо ее искать вовсе, если ты выходишь против «Барселоны» или «Челси».

    • Карасев – арбитр ФИФА с 2010 года.
    • Он судил матчи Евро-2020 и Суперкубок УЕФА-2021.
    • Карасев обслужит матч ЦСКА«Спартак» в 8-м туре РПЛ.

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    Источник: Лента.ру

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46671

      MaxRnD 2 часа назад

      И за малую толику я помогаю им это исправить без лишних напрягов

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