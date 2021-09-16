Главные новости дня. «Спартак» уступил «Легии», молдавский клуб впервые победил в группе Лиги чемпионов

Рассказов: «Неправильно думать, что для «Спартака» все кончено».

Семак: «Уважаю права всех людей, но готов преклонить колено перед богом».

Роналду подарил майку женщине-стюарду, в которую попал мячом во время разминки.

«Мы вернулись». «Легия» перед игрой со «Спартаком» разместила в Москве собственную рекламу.

Федун – о матче с «Легией»: «Должны смыть позор десятилетней давности».

AS: Роберто расплакался в раздевалке после 0:3 с «Баварией» из-за свиста фанатов «Барсы».

Лига Европы. «Спартак» проиграл «Легии», пропустив на 91-й минуте.

«Спартак» проиграл пять матчей в еврокубках подряд.

Витория: «Спартак» играл лучше «Легии», доминировал».

Лига чемпионов. «Шериф» Вернидуба в дебютном матче группового этапа победил «Шахтер».