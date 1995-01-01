Роналду подарил майку женщине-стюарду, в которую попал мячом во время разминки

В 2013 году Криштиану был включён в команду года по версии УЕФА и получил премию в размере 100 тысяч евро. Эти деньги португалец пожертвовал «Красному кресту». Год спустя Роналду помог «Реалу» в десятый раз выиграть Лигу чемпионов. Клуб выплатил футболисту 450 тысяч евро в форме бонуса, но Криштиану распределил их между «Спасите детей», «ЮНИСЕФ» и World Vision. Он является послом в этих благотворительных организациях
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:2) вручил женщине-стюарду свою майку. Она сфотографировалась с ней.
Именно в эту женщину португалец попал мячом на предматчевой разминке. Ей пришлось оказывать медицинскую помощь, но травм удалось избежать.
- В матче в Берне Роналду забил, но от поражения англичан это не спасло.
- После возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду забивает в каждом матче.
- Следующий соперник – «Вест Хэм».