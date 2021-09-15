Роналду подарил майку женщине-стюарду, в которую попал мячом во время разминки

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:2) вручил женщине-стюарду свою майку. Она сфотографировалась с ней.

Именно в эту женщину португалец попал мячом на предматчевой разминке. Ей пришлось оказывать медицинскую помощь, но травм удалось избежать.