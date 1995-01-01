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    Роналду подарил майку женщине-стюарду, в которую попал мячом во время разминки

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:2) вручил женщине-стюарду свою майку. Она сфотографировалась с ней.

    Именно в эту женщину португалец попал мячом на предматчевой разминке. Ей пришлось оказывать медицинскую помощь, но травм удалось избежать.

    • В матче в Берне Роналду забил, но от поражения англичан это не спасло.
    • После возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду забивает в каждом матче.
    • Следующий соперник – «Вест Хэм».

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    Источник: твиттер «433»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: -1080

      Вот оно чё Михалыч 29 минут назад

      В 2013 году Криштиану был включён в команду года по версии УЕФА и получил премию в размере 100 тысяч евро. Эти деньги португалец пожертвовал «Красному кресту». Год спустя Роналду помог «Реалу» в десятый раз выиграть Лигу чемпионов. Клуб выплатил футболисту 450 тысяч евро в форме бонуса, но Криштиану распределил их между «Спасите детей», «ЮНИСЕФ» и World Vision. Он является послом в этих благотворительных организациях


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      Рейтинг: +14294

      Garrincha58 30 минут назад

      молодец, что обращает на такие мелочи

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      Рейтинг: -1080

      Вот оно чё Михалыч 31 минуту назад

      В октябре 2013 года. Роналду продал «Золотой мяч» на благотворительном аукционе в Лондоне. 530 тысяч фунтов были переданы фонду «Загадай желание», который исполняет желание детей с опасными для жизни и неизлечимыми заболеваниями.

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      Рейтинг: +11

      dabo57 34 минуты назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: -1080

      Вот оно чё Михалыч 35 минут назад

      Общая сумма пожертвований Криштиану Роналду на благотворительные цели превысила 10 миллионов евро. О Криштиану известно, что он не просто переводит деньги соответствующим фондам, но и сам охотно встречается с больными детьми, для которых внимание со стороны знаменитого спортсмена куда важнее любых денег. – Бывает очень тяжело смотреть на детей, когда ты знаешь, что кто-то из них скоро умрет. Глядя на этих детей и их несчастных родителей, я понимаю, что мои проблемы – это ничто по сравнению с горем людей, которым так хочется помочь, – говорил Роналду. Он финансово поддерживал самые разнообразные благотворительные кампании: профилактики СПИДа, рака, помощи пострадавшим от стихийных бедствий, по распространению образования, борьбе с голодом и бедностью. Он не только постоянно участвует в благотворительных акциях, но и регулярно сдает кровь. Роналду не раз говорил, что на его теле нет татуировок именно по той причине, что они помешали бы ему выступать донором крови.

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      Рейтинг: -471

      СуперПАВ9 41 минуту назад

      Роналду мудак

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      Рейтинг: +1955

      tarasofka > СуперПАВ9 37 минут назад

      твоя мамка тоже мудак, так-то..

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      Рейтинг: +1243

      Enter2006 1 час назад

      Роналду красавец. Поступает благородно, подобные поступки показывают сильного душой человека!

      4
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      Рейтинг: +21331

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Респект Криштиану! Это благороднее, чем бездумно припадать на колено.

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