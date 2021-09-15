Семак: «Уважаю права всех людей, но готов преклонить колено перед богом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на то что его футболисты преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Сам тренер этого не сделал.

– Как вы относитесь к тому, что наши легионеры встали на колено в рамках акции? Каково ваше отношение к ней?

– Это личное право каждого человека. Мое – другое. Я уважаю права всех людей, но при этом преклонить колено готов перед богом.

Русскоязычные игроки «Зенита» на колено не встали.

Акция Black Lives Matter существует больше года.

Она возникла после убийства полицейским афромериканца Джорджа Флойда.

Шесть игроков «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Ракицкий и россияне не встали

Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»