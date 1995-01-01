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    Семак: «Уважаю права всех людей, но готов преклонить колено перед богом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на то что его футболисты преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Сам тренер этого не сделал.

    – Как вы относитесь к тому, что наши легионеры встали на колено в рамках акции? Каково ваше отношение к ней?

    – Это личное право каждого человека. Мое – другое. Я уважаю права всех людей, но при этом преклонить колено готов перед богом.

    • Русскоязычные игроки «Зенита» на колено не встали.
    • Акция Black Lives Matter существует больше года.
    • Она возникла после убийства полицейским афромериканца Джорджа Флойда.

    Шесть игроков «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Ракицкий и россияне не встали

    Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24741

      silver29 2 минуты назад

      Как говорится "не хочу, что б меня поняли правильно", но это не уважение прав, а поощрение черного апартеида (((( Кстати Бог пишется с заглавной, и ему не нужны ваши колено преклонения, вы все у него на ладони.

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