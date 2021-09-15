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  • Семак: «Уважаю права всех людей, но готов преклонить колено перед богом»

Семак: «Уважаю права всех людей, но готов преклонить колено перед богом»

15 сентября 2021, 07:31
33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на то что его футболисты преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Сам тренер этого не сделал.

– Как вы относитесь к тому, что наши легионеры встали на колено в рамках акции? Каково ваше отношение к ней?

– Это личное право каждого человека. Мое – другое. Я уважаю права всех людей, но при этом преклонить колено готов перед богом.

  • Русскоязычные игроки «Зенита» на колено не встали.
  • Акция Black Lives Matter существует больше года.
  • Она возникла после убийства полицейским афромериканца Джорджа Флойда.

Шесть игроков «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Ракицкий и россияне не встали

Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Челси Зенит Семак Сергей
Комментарии (33)
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Derzkiy1
1631683514
У них и м+м это нормально, друг у друга отс..ть готовы …)
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KOLBIS
1631684964
По заголовку чуть не подавился,потом быстро дошло,что пришлые....
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Fandorine
1631685816
Бомбардир: Бог пишется с большой буквы...
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Viper for CSKA
1631687541
Из крайности в крайность
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almanev
1631688077
У Янг Бойз на поле вчера были угловые флажки под радугу. Короче, черные трансгендеры это теперь элитные члены общества.
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Maxi_7
1631689780
У Челси Алонсо также не встал... красавчик, есть яйца у мужика... все остальные синие вставали...
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sochi-2013
1631690948
Давай отменим лимит и тогда все встанут на колено, а сборная на оба!!! В позу "бегущего оленя". Хотя и сейчас к ней близка.
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ЮНик
1631691141
А кто для Семака Бог( Бог, кстати, пишется с большой буквы, даже Семак с большой). Это он про Миллера?
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Добрый Бобер
1631693797
"По чём опиум для народа?"
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anjaneri
1631698456
Чтоб потомки чингизидов склонили колено и самоочмырились, - этого представить не возможо... Лучше бы играли в футбол, хотя бы на уровне Хорватии, а не о самочмырении переживали.
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