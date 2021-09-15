Семак: «Уважаю права всех людей, но готов преклонить колено перед богом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на то что его футболисты преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Сам тренер этого не сделал.
– Как вы относитесь к тому, что наши легионеры встали на колено в рамках акции? Каково ваше отношение к ней?
– Это личное право каждого человека. Мое – другое. Я уважаю права всех людей, но при этом преклонить колено готов перед богом.
- Русскоязычные игроки «Зенита» на колено не встали.
- Акция Black Lives Matter существует больше года.
- Она возникла после убийства полицейским афромериканца Джорджа Флойда.
Шесть игроков «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Ракицкий и россияне не встали
Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»
Источник: «Матч ТВ»