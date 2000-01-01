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    Лига Европы. «Спартак» проиграл «Легии», пропустив на 91-й минуте

    «Спартак» уступил «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Для москвичей это была первая игра в группе еврокубков с 2018 года.

    Единственный гол на 91-й минуте забил полузащитник Лирим Кастрати.

    Московский клуб проиграл пять матчей в еврокубках подряд. «Спартак» уступил в 6 матчах из 10 при Руе Витории.

    Лига Европы. Группа С. 1-й тур

    Спартак (Россия) – Легия (Польша) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кастрати, 90+1.

    Предупреждения: Жиго, 48; Умяров, 53; Ломовицкий, 90; Бакаев, 90+6 – Ветеска, 50; Юханссон, 55; Енджейчик, 70; Жозуэ, 90.

    «Спартак»: Максименко, Мозес (Бакаев, 82), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 69), Умяров, Зобнин (Хендрикс, 23), Промес, Понсе, Ларссон (Соболев, 82).

    «Легия»: Боруц, Юханссон, Навроцки, Ветеска, Енджейчик, Младенович, Харатин (Кастрати, 59), Лукиньяс (Мучи, 83), Слиш, Жозуэ (Рафаэль,90+3), Эмрели (Пекхарт, 82).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии296
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      Рейтинг: +82

      1922 СПАРТАК 1922 13 минут назад

      Когда же с...ка этот Спартак прое..ëт всë, чтоб начать с чистого листа, когда уже Федун наиграется и продаст клуб, зае..ал честное слово

      2
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      Рейтинг: +463

      Каменный стояк 14 минут назад

      Всё нормально...пока что наши клубы выполняют установку на евросезон.... будем надеяться, что и Локомотив не подведёт!

      2
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      Рейтинг: +726

      Kokmarov 14 минут назад

      Не верил, но в душе скребло - проиграют, даже посоветовал ставить на легию коллегам. Так и вышло. Народ - мы на самом дне.

      2
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      Рейтинг: +9339

      Cleaner > Kokmarov 6 минут назад

      И дно это с большим уклоном. Чем дальше, тем глубже...(

      0
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      Рейтинг: +16834

      derrik2000 19 минут назад

      Всем ТИ-Х-Х-ХА!!!!!!
      ГЛАВНЫЙ ХОККЕИСТ-ФУТБОЛИСТ--ДЕЛЬТАПЛАНЕРИСТ-ЛЁТЧИК-РЫБАК и прочая, прочая, прочая... ШО СКАЗАЛ???
      Что лимит в чемпионате России необходим!
      Отлито в бронзу!
      Исполнять!!!
      ))))))))))))))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9339

      Cleaner > derrik2000 1 минуту назад

      Кто мешал Спартаку сегодня выставить ОДИННАДЦАТЬ легионеров? На поле было семь легионеров. И что, они помогли Спартаку? НЕ В ЛИМИТЕ ДЕЛО...(

      0
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      Рейтинг: +415

      Paladius 21 минуту назад

      Зенит на выезде на фоне Челси создал больше голевых моментов чем Спартак дома против Легии.

      0
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      Рейтинг: +7584

      "supermax" > Paladius 13 минут назад

      ну какие молодцы...наверно еще и победили?

      1
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      Рейтинг: +9339

      Cleaner > Paladius 9 минут назад

      На выходе те же цифры на табло. 0 : 1 в ненашу пользу.

      0
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      Рейтинг: +415

      Paladius > "supermax" 4 минуты назад

      Не победили, но по крайней мере в кои то годы за игру не стыдно и не хотелось канал переключить. А по нынешним временам это уже достижение.

      0
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      Рейтинг: +9339

      Cleaner 22 минуты назад

      Ждал я от Спартака поржать. Но чтобы так ЭФФЕКТНО в дополнительное время влететь, это мастерство нужно!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +415

      Paladius > Cleaner 19 минут назад

      Я почему то в конце матча подумал, что стопудово пропустят. Это стабильность у наших супер команд. А стабильность признак мастерства!

      1
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      Рейтинг: +415

      Paladius 23 минуты назад

      Я вот думаю когда уже Спартаку запретят участвовать в еврокубках?

      2
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      Рейтинг: +79

      kokor2d2 23 минуты назад

      Расформируйте этот околофутбольный клуб

      0
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      Рейтинг: +1581

      lek! 30 минут назад

      Футбол в России лучший

      2
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      Рейтинг: +1423

      777+ 31 минуту назад

      От Бога не было сегодня Спартаку футбольной благодати....,
      И гол в концовке пропустил Спартак некстати.
      Отсек все лишнее у красно-белых господин Кастрати,
      И кто-то купит в Польше с премиальных мазерати!!!

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