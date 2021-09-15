Лига Европы. «Спартак» проиграл «Легии», пропустив на 91-й минуте

«Спартак» уступил «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Для москвичей это была первая игра в группе еврокубков с 2018 года.

Единственный гол на 91-й минуте забил полузащитник Лирим Кастрати.

Московский клуб проиграл пять матчей в еврокубках подряд. «Спартак» уступил в 6 матчах из 10 при Руе Витории.

Лига Европы. Группа С. 1-й тур

Спартак (Россия) – Легия (Польша) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кастрати, 90+1.

Предупреждения: Жиго, 48; Умяров, 53; Ломовицкий, 90; Бакаев, 90+6 – Ветеска, 50; Юханссон, 55; Енджейчик, 70; Жозуэ, 90.

«Спартак»: Максименко, Мозес (Бакаев, 82), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 69), Умяров, Зобнин (Хендрикс, 23), Промес, Понсе, Ларссон (Соболев, 82).

«Легия»: Боруц, Юханссон, Навроцки, Ветеска, Енджейчик, Младенович, Харатин (Кастрати, 59), Лукиньяс (Мучи, 83), Слиш, Жозуэ (Рафаэль,90+3), Эмрели (Пекхарт, 82).

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