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  • Лига Европы. «Спартак» проиграл «Легии», пропустив на 91-й минуте

Лига Европы. «Спартак» проиграл «Легии», пропустив на 91-й минуте

15 сентября 2021, 19:24
366

«Спартак» уступил «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Для москвичей это была первая игра в группе еврокубков с 2018 года.

Единственный гол на 91-й минуте забил полузащитник Лирим Кастрати.

Московский клуб проиграл пять матчей в еврокубках подряд. «Спартак» уступил в 6 матчах из 10 при Руе Витории.

Лига Европы. Группа С. 1-й тур

Спартак (Россия) – Легия (Польша) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кастрати, 90+1.

Предупреждения: Жиго, 48; Умяров, 53; Ломовицкий, 90; Бакаев, 90+6 – Ветеска, 50; Юханссон, 55; Енджейчик, 70; Жозуэ, 90.

«Спартак»: Максименко, Мозес (Бакаев, 82), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон (Ломовицкий, 69), Умяров, Зобнин (Хендрикс, 23), Промес, Понсе, Ларссон (Соболев, 82).

«Легия»: Боруц, Юханссон, Навроцки, Ветеска, Енджейчик, Младенович, Харатин (Кастрати, 59), Лукиньяс (Мучи, 83), Слиш, Жозуэ (Рафаэль,90+3), Эмрели (Пекхарт, 82).

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак Легия
Комментарии (366)
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slavа0508
1631723088
Леонид Арнольдович спасибо за подарок к 100 летию клуба!!!!
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Боцман59rus
1631723213
_ все очень прогнозируемо, особенно когда вместо усиления, в команду приходят Ломовицкий и прочие деревяшки))))
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NewLife
1631723421
Кастрати кастрировал Спартак. Безвольная, медленная игра. Нет центра поля. Если бы не было лимита, на поле бы не было Рассказова и Умярова, которые не могут играть в матчах уровнем выше рпл. Руй виноват в том, что схема игры позволяла полякам убегать от защитников, он должен был понимать, при такой схеме и защите будет беда. Если встречу на улице комменртаторов, то плюну им в рожу, один вообще болел против Спартака.
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АртурZaСМ
1631723426
Позорники б..дь. Разгоните их всех нах.й Расформируйте нах.й Спартак зае..ли... Нервов на вас не хватает с.ка
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VVM1964
1631723624
Что с нами сделают остальные , если даже никчемной Легии мы умудряемся просрать дома и это даже не проиграть , а именно ПРОСРАТЬ !!! (((
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JTherry
1631723792
не "смыли позора десятилетней давности", а еще больше опозорились, причем, Руй сам себя подставил, выпустив на замену Айртону Ломовицкого... это дятел, которому платят огромные деньги, не умеющий играть в футбол, ну какой из него левый защитник?(( "Легия вернулась"...
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NewLife
1631724923
Мой кредит доверия Витории после этой игры исчерпан. Повторяет ошибки предыдущих тренеров: имея слабую защиту гонит всех в нападение, сразу вспоминается игра с Ливерпулем, но Каррера был неопытным, а этот дурак что-ли? Спартак в глубокой жопе: в администрации срач, состава для обороны и центра поля нет, требуется замена тренера и владельца. Не вижу ближайших перспектив.
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Enter2006
1631726701
За 20 лет: Убили многие заводы, а многие продали иностранцам. Убили деревни, совхозы, колхозы. Убили экономику, постоянные кризисы. Теперь добивают спорт. "ЕдРо - всё стабильно".
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slavа0508
1631727270
40 лет уже и в беде и в радости с клубом ...но уже что то с всё больше и больше задумываюсь . может к чёрту этот футбол . всё больше больше негатива получаю от любимого клуба .склоки . скандали . непонятные люди в руководстве а из этого и игра такая же вытекает ...
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BarStep
1631729504
Это уже приговор нашему футболу.. И подытожил сегодня товарищ с очень характерной фамилией (ну прям в тему пришелся).. А звоночки начались ещё с Динамо Минск, Локомотив Тбилиси, Нефтчи Баку и прочих хайф, яблонцев, аеков, аиков и т.д.
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