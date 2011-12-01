Федун – о матче с «Легией»: «Должны смыть позор десятилетней давности»

Как-то не очень хочется болеть за команду (даже в ЛЕ), в которой игроки с самой "родной" фамилией Джикия и Умяров.
Без интереса и переживания смотрится.
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Легией».
«Ожидания? Должны смыть позор десятилетней давности», – сказал Федун.
- Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».
- «Спартак» играл с «Легией» в квалификации Лиги Европы в сезоне-2011/12 и вылетел от нее.