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    Федун – о матче с «Легией»: «Должны смыть позор десятилетней давности»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Легией».

    «Ожидания? Должны смыть позор десятилетней давности», – сказал Федун.

    • Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».
    • «Спартак» играл с «Легией» в квалификации Лиги Европы в сезоне-2011/12 и вылетел от нее.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4991

      sochi-2013 7 минут назад

      Как-то не очень хочется болеть за команду (даже в ЛЕ), в которой игроки с самой "родной" фамилией Джикия и Умяров.
      Без интереса и переживания смотрится.

      0
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      Рейтинг: +10089

      NewLife 42 минуты назад

      Неряшливая игра, провал в центре поля. Умярова в топку.

      0
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      Рейтинг: +1272

      Enter2006 47 минут назад

      Сегодня был в метро по времени 15ть с копейками по МСК, видел как уже подтягиваются спартаковцы, но все какие-то угрюмые. Подходил ко многим, жал руки, желал удачи. Хоть и не болельщик Спартака, но это еврокубки, надеюсь всё получится у наших. СПАРТАК - ВПЕРЁД!!!

      0
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      Рейтинг: -1065

      Вот оно чё Михалыч > Enter2006 26 минут назад

      все какие-то угрюмые=====Не спросил, чо такие угрюмые ? У Спартака игра с Легией, а не с Баварией )))

      0
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      Рейтинг: +21164

      slavutiq70 47 минут назад

      По моему этот состав себя изжил .нужно большое обновление и нормальный тренер (про руководство и говорить даже не стоит всем всё понятно)

      0
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      Рейтинг: +51776

      portero 51 минуту назад

      Пока первый тайм и намеков не дает...
      10 лет назад первый тайм удачнее отыграли..

      1
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      Рейтинг: +1584

      R_a_i_n 54 минуты назад

      Судя по первому тайму очередной позор как раз намечается...

      0
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      Рейтинг: +292

      Блямба 1 час назад

      судя по первому тайму..
      пока ни мытьём,ни катаньем не пахнет..

      0
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      Рейтинг: +408

      Янвapь 69 > Блямба 57 минут назад

      Тут главное за упавшим мылом не наклоняться

      1
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      Рейтинг: -1065

      Вот оно чё Михалыч > Янвapь 69 30 минут назад

      А недавно ты был Январь 59 опущенный )))....Клоун прохиндей )))

      0
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      Рейтинг: +408

      Янвapь 69 > Вот оно чё Михалыч 27 минут назад

      Рогульствующий, мыло поднимал ?

      0
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      Рейтинг: -1065

      Вот оно чё Михалыч > Янвapь 69 20 минут назад

      Янвapь 69 начинал мыло поднимать ----а потом стал Январь 59 опущенный . )))

      0
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      Рейтинг: +408

      Янвapь 69 > Вот оно чё Михалыч 19 минут назад

      Гей Василий, ты ?

      0
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      Рейтинг: -1065

      Вот оно чё Михалыч > Янвapь 69 3 минуты назад

      Гей козаки, порублямо ворогов кричал бывший козак Янвapь 69, ныне опущенец Январь 59... На что козаки отвечали ему со смехом --иди накуй январь ты гейопущенный )))

      0
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      Рейтинг: +408

      Янвapь 69 > Вот оно чё Михалыч 1 минуту назад

      Клинический случай, к психиатру

      0
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      Рейтинг: +4948

      Из Твери Леха 1 час назад

      сегодня будете с мылом мыться.

      3
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      Рейтинг: +10358

      BRO_football 1 час назад

      Ты, главное, в туалете за собой смыть не забудь, когда отложишь очередной "Спартак". А позор от Спартак никогда не отмоешь.

      1
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      Рейтинг: +25072

      Боцман59rus 1 час назад

      _ все смываем, смываем, никак тебя смыть не можем))

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