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    Щенников не сыграет в дерби со «Спартаком» из-за травмы

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за травмы, сообщает Sport24.

    30-летний футболист получил повреждение мягких тканей правой голени в игре 1-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0). Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщал, что Щенников готовится сыграть в матче 5-го тура с «Ахматом» (2:0), но игрок до сих пор не появлялся на поле.

    • Щенников всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
    • ЦСКА и «Спартак» встретятся в понедельник, 20 сентября.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20958

      vladimir-7 1 час назад

      Давно говорил, что нужно искать или из своей молодежи готовить левого
      защитника, а не отдавать в аренду или продавать.

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