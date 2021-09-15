Щенников не сыграет в дерби со «Спартаком» из-за травмы

Защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит матч 8-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за травмы, сообщает Sport24.

30-летний футболист получил повреждение мягких тканей правой голени в игре 1-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0). Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщал, что Щенников готовится сыграть в матче 5-го тура с «Ахматом» (2:0), но игрок до сих пор не появлялся на поле.