Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Главные новости дня. «Зенит» проиграл «Челси», «Барселона» интересуется Захаряном

    Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Челси» с минимальным счетом, «Бавария» разгромила «Барселону», «Янг Бойз» победил «МЮ».

    Шесть игроков «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Ракицкий и россияне не встали.

    Роналду – автор первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов. Это его 135-й мяч в турнире.

    РФС поставил перед сборной России задачу выйти на Олимпиаду-2024 в Париже.

    Витория – о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Я выиграл 11 титулов. Кто прав?»

    35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой».

    «Барселона» в ближайшие недели проведет переговоры с «Динамо» по Захаряну. Он вряд ли согласится на переход.

    Карпин – Фернандесу: «Спасибо, Марио. Ты лучший, великий игрок».

    Тренер «Легии»: «Просил подписать Ломовицкого, но в «Спартаке» гигантские контракты».

    «Чемпионат»: скаут «ПСЖ» Каттани – основной кандидат на пост спортдиректора «Спартака». С ним общалась Зарема.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89363
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru