Главные новости дня. «Зенит» проиграл «Челси», «Барселона» интересуется Захаряном

Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Челси» с минимальным счетом, «Бавария» разгромила «Барселону», «Янг Бойз» победил «МЮ».

Шесть игроков «Зенита» встали на колено перед матчем с «Челси». Ракицкий и россияне не встали.

Роналду – автор первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов. Это его 135-й мяч в турнире.

РФС поставил перед сборной России задачу выйти на Олимпиаду-2024 в Париже.

Витория – о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Я выиграл 11 титулов. Кто прав?»

35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой».

«Барселона» в ближайшие недели проведет переговоры с «Динамо» по Захаряну. Он вряд ли согласится на переход.

Карпин – Фернандесу: «Спасибо, Марио. Ты лучший, великий игрок».

Тренер «Легии»: «Просил подписать Ломовицкого, но в «Спартаке» гигантские контракты».

«Чемпионат»: скаут «ПСЖ» Каттани – основной кандидат на пост спортдиректора «Спартака». С ним общалась Зарема.