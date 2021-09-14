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  • Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Челси» с минимальным счетом

Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Челси» с минимальным счетом

14 сентября 2021, 23:50
168

«Зенит» уступил «Челси» (0:1) на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Челси» в первом тайме ни разу не пробил в створ ворот. Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.

«Зенит» уступил впервые с марта. Клуб из Петербурга не проигрывал на протяжении 17 матчей.

Во втором туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

Челси (Англия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лукаку, 69.

Предупреждения: Аспиликуэта, 45 – Ракицкий, 62.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Аспиликуэта (Силва, 83), Кристенсен, Алонсо (Чилвел, 83), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт (Лофтус-Чик, 90+3), Зиеш (Хаверц, 63), Лукаку.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Ракицкий (Круговой, 88), Чистяков, Сантос, Барриос, Кузяев (Кравцов, 82), Вендел (Ерохин, 75), Клаудиньо (Мостовой, 88), Малком (Дзюба, 75), Азмун.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Челси
Комментарии (168)
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ArReal
1631653178
Смотреть матчи Зенита В Лиге Чемпионов - это как смотреть фильм, концовку которого ты знаешь!Надеяться можно на что угодно, но поражение неизбежно....
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knikos
1631653200
Челси , конечно , на 1:0 или 2:0 играл , думая об АПЛ , чего там говорить . Зенит старался , мог даже и забить . С пивом пойдёт , всё-таки Челси есть Челси . Барриос зверь , с корабля на бал , но в конце набодяжил . Крицюк порадовал , хорош на выходах , ну на линии особо чего-то не было . Честно говоря , думал будет хуже . Если так играть , то можно на весну надеяться .
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NewLife
1631653239
Челси играет в баскетбол ногами с потрясающим взаимопониманием у всех игроков. Против такой команды надо много бегать, чтобы не пропустить. В этом плане не ожидал от питерцев, что они не умрут, как обычно, к 60-ой минуте. Клодиньо проделал феноменальный объем работы. В целом выступили достойно.
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VVM1964
1631653328
Эх , не сумел Зенит отстоять очко , Лукаку свой момент использовал , а Рукаку - нет (( Победа закономерная , но не убедительная , но осталось ощущение , что Челси и не выкладывался на все 100 .
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ivany4
1631653580
Челси ничего не показал, но Зенит проиграл. Ни добавить, ни прибавить к словам комментатора. Всем все ясно. А теперь можно порассуждать, где есть футбол, а где его нет.
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хряк СМ
1631653702
Зенит с заслуженным поражением! Ноль очков вот результат, остальное оправдания.
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alp
1631653829
хоть челси так и не включил вторую, зенит мне седня понравился. движение, пасы, какие то даже получались... но один хер, в быстрый футбол мы играть не умеем, а в тот, в который умеем, против таких как челси на первой передаче, не работает.. надеюсь, в ответке великобританцы будут не мотивированные, и наши сумеют сгонять ничейку.
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Psih86
1631654592
Признаем честно Зенит хорошо оборонялся, да и Челси не сыграл на все 100, хотя и во втором тайме включился. Всех устраивает, Челси победил и Зенит не обосрался.
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JI e x a
1631654732
Челси позволил Зениту достойно проиграть.
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житель СПб
1631656951
Зениту - успеха с Мальме! Вполне реально. А с Ювентусом... как пойдет.
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