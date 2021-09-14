Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Челси» с минимальным счетом

«Зенит» уступил «Челси» (0:1) на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Челси» в первом тайме ни разу не пробил в створ ворот. Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.

«Зенит» уступил впервые с марта. Клуб из Петербурга не проигрывал на протяжении 17 матчей.

Во втором туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

Челси (Англия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лукаку, 69.

Предупреждения: Аспиликуэта, 45 – Ракицкий, 62.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Аспиликуэта (Силва, 83), Кристенсен, Алонсо (Чилвел, 83), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт (Лофтус-Чик, 90+3), Зиеш (Хаверц, 63), Лукаку.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Ракицкий (Круговой, 88), Чистяков, Сантос, Барриос, Кузяев (Кравцов, 82), Вендел (Ерохин, 75), Клаудиньо (Мостовой, 88), Малком (Дзюба, 75), Азмун.

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