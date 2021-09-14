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    Лига чемпионов. «Зенит» проиграл «Челси» с минимальным счетом

    «Зенит» уступил «Челси» (0:1) на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Челси» в первом тайме ни разу не пробил в створ ворот. Единственный гол на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.

    «Зенит» уступил впервые с марта. Клуб из Петербурга не проигрывал на протяжении 17 матчей.

    Во втором туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.

    Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

    Челси (Англия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лукаку, 69.

    Предупреждения: Аспиликуэта, 45 – Ракицкий, 62.

    «Челси»: Менди, Рюдигер, Аспиликуэта (Силва, 83), Кристенсен, Алонсо (Чилвел, 83), Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Маунт (Лофтус-Чик, 90+3), Зиеш (Хаверц, 63), Лукаку.

    «Зенит»: Крицюк, Сутормин, Ракицкий (Круговой, 88), Чистяков, Сантос, Барриос, Кузяев (Кравцов, 82), Вендел (Ерохин, 75), Клаудиньо (Мостовой, 88), Малком (Дзюба, 75), Азмун.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2021 23:50
    Комментарии163
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      Рейтинг: +12991

      paracetamol 12 минут назад

      Зенит играл достойно, игроки, многие из которых дебютанты, получили хорошую практику и закалку, что внушает уверенность в будущих успехах.

      1
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      Рейтинг: +10068

      житель СПб 35 минут назад

      Зениту - успеха с Мальме! Вполне реально. А с Ювентусом... как пойдет.

      1
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      Рейтинг: +10

      smtmsts 54 минуты назад

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      Рейтинг: +7031

      Fusballer 59 минут назад

      Малком главное разочарование. Как и его дружок. За такое бабло,которое за них отдано и которое им платят, оба должны быть готовы на 120 минут в каждом матче.

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      Рейтинг: +3401

      Gek Dement > Fusballer 23 минуты назад

      А что такое сейчас 15 лямов за Клаудиньо? Средний нормальный игрок по Европе 25-35 лямов стоит. Да и играет он 4 игру что ли, не уверен что он еще вписался после чемпионата Бразилии.. Малком конечно на 40 лямов игры не показывает пока что, согласен..

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      Рейтинг: +1929

      tarasofka 1 час назад

      два питерских долбоящера: knikos и paracetamol. второй вообще даун. стыдно, *****, что это чмо болеет за зенит.

      0
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      Рейтинг: +27736

      VVM1964 > tarasofka 1 час назад

      Да ладно !!! )))

      1
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      Рейтинг: +12991

      paracetamol > tarasofka 1 час назад

      Ты сам-то кто? Недоношенный. Стыдно у кого видно. Видать без трусов бегаешь?

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      Рейтинг: +1929

      tarasofka > paracetamol 1 час назад

      биба и боба. лижи кникосу.

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      Рейтинг: +9511

      knikos > tarasofka 52 минуты назад

      Вот ты недоумок насральнинский . Тупой , ещё тупее - фильм не про тебя и твоё отражение в зеркале был снят ?

      1
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      Рейтинг: +1929

      tarasofka > knikos 51 минуту назад

      отлизывай парацетамолу, долбоящер едросовский.

      0
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      Рейтинг: +9511

      knikos > tarasofka 46 минут назад

      Ты недавно у пиндосского начальника яйца облизывал , что ли или просто отсосал ? Не захлебнулся , случаем ? С темы "лижущей" никак съехать не можешь ? Ну так дай ему тогда в ...опу ! Тогда будешь про неё уже писать всем . Камасутру полистай , мож ещё тему какую найдёшь ... Да , позвони Насральному , мож он что подскажет ...

      1
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      Рейтинг: +1929

      tarasofka > knikos 44 минуты назад

      мля, такой ты опёздок едросовский, что даже комментировать не сильно хочется. но мамку твою я имел, есличо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9511

      knikos > tarasofka 30 минут назад

      Есличо , грамотей анальнинский . Научись по-русски пистать , недоношенняя жертва аборта .

      1
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      Рейтинг: +731

      JI e x a 1 час назад

      Челси позволил Зениту достойно проиграть.

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      Рейтинг: +1354

      Psih86 1 час назад

      Признаем честно Зенит хорошо оборонялся, да и Челси не сыграл на все 100, хотя и во втором тайме включился. Всех устраивает, Челси победил и Зенит не обосрался.

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      Рейтинг: +12991

      paracetamol > Psih86 1 час назад

      Мне кажется, что Челси включился, но сделать ничего не мог. Гол был случайным.

      1
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      Рейтинг: +27736

      VVM1964 > paracetamol 1 час назад

      Когда кажется , креститься надо .... хотя ты же басурманин ))

      1
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      Рейтинг: +16742

      JTherry > paracetamol 59 минут назад

      ты либо футбол не понимаешь, либо точно - без мозгов... думаю, сейчас на этой ветке были другие комменты, если бы Челси "включился"...)) Челси провел неплохую тренировку перед игрой с Тоттенхэмом...

      0
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      Рейтинг: +28

      илья 009 > paracetamol 21 минуту назад

      Ну да , ну да...тешить себя что гол случайный это так себе перспектива для развития...чемпион не тянет пока...с Мальме должны взять очки...обязаны...или совсем грустно станет за липового чемпиона...

      0
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      Рейтинг: +4250

      TOMSON 1 час назад

      Разница очевидна. И в скорости паса, скорости движения и главное скорости мысли. Зенит был явно ниже уровнем.
      Но если кто-то ждал иного результата, то он или отъявленный болела или просто идиот, Возможно это одно и тоже.

      1
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      Рейтинг: +12991

      paracetamol > TOMSON 1 час назад

      Могли в ничью сгонять.

      0
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      Рейтинг: +9609

      Вомбат > paracetamol 1 час назад

      Да, если бы Дзюба был Месси, то и сгоняли бы. Но увы. Только следы шипов на черной коже Менди.

      0
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      Рейтинг: +4250

      TOMSON > paracetamol 1 час назад

      Да не могли. Челси мог включить повышенную без этого гола, а Зенит нет.
      Это если мы не про чудеса говорим. А так конечно могли.

      1
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      Рейтинг: +3401

      Gek Dement > TOMSON 1 час назад

      Челси за весь матч один нормальный пас на голову Лукаку выдали, о какой очевидной разнице ты говоришь? Зенит тоже ничего сверхестесственного не показал, но Челси свезло с этим голом, так же могло и у Дзюбы залететь и закончилось бы все ничьей. Количество ударов по воротам посмотри хотя бы. Они с "очевидной" твоей разницей, имея владение 70 процентов, в створ ударили, можно по пальцам одной руки посчитать. При этом на поле ни разу не второй состав был у англичан.

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      Рейтинг: +4250

      TOMSON > Gek Dement 47 минут назад

      Они в 3-5 пасов от Зенита в контр атаку убегали от штрафной до штрафной на постоянно построечной тактике. Да у них даже чел от штрафной до штрафной крос сделал и хорошо, что промазал! Все смотрели на него как в театре, а тот просто бежал. Зенит же как дворовые пацаны выглядели в похожих ситуациях..

      Если разговор про 0:0 то Челси включил бы такие скорости в концовке..Хотя Зенит и к таким не сильно готов был

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      Рейтинг: +3401

      Gek Dement > TOMSON 38 минут назад

      Что там они такого включали? У них ровно три удара в створ за весь матч. При том что они вились вокруг штрафной постоянно, сделать им ничего особо не дали. К 70 минуте гол первый затолкали, вот на 70й они скорость свою и включили и потом опять сдулись чуть от Дзю не пропустили. Атака у Зенита ничего не показала, а вот по обороне в этом конкретно матче вопросов минимум. Знаешь если бы Челси вполноги 20 угловых подало и десяток раз пробили в створ, тогда бы может про скорость которую они якобы могут еще включить было бы правдоподобно, но статистика говорит обратное.

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      Рейтинг: +4250

      TOMSON > Gek Dement 26 минут назад

      Ну ведь всегда, когда на классе выигрывают похожие мячи влетают... Вроде не сильно старались, но результата добились.
      И статистика молодец конечно, но ее двояко воспринимать можно.
      Но в том, что в ЛЧ Дзюбе такие надо забивать это 100%. Таких моментов за весь турнир может только 1 выпасть.

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      Рейтинг: +3401

      Gek Dement > TOMSON 17 минут назад

      Да в том и дело что не только статистика, но и не выглядело так что они не сильно старались, выглядело именно так что до штрафной они доходят, а дальше Зенит их закрывает и не дает пробить, за исключением пары моментов. Касательно Дзюбы, после ЧЕ он до сих пор не вернулся на уровень самого себя хотя бы весеннего, спад у него то ли возраст, то ли психологический. Обычно он такие моменты как раз заколачивает. Самое главное в этой игре, игра смотрелась, в прошлом году например от матчей Зенита в ЛЧ тупо хотелось спать, а сегодня на одном дыхании посмотрел.

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      Рейтинг: +790

      Artemka444 1 час назад


      Надо плясать от игры с Мальмё а не от игры с грандами!!!

      1
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      Рейтинг: +9609

      Вомбат > Artemka444 1 час назад

      С такой игрой Зенит Мальме обойдет. Если ко времени игр с Мальме не наступит игровой спад.

      1
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      Рейтинг: +27736

      VVM1964 > Вомбат 1 час назад

      Надо две недельки подождать .

      0
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      Рейтинг: +12991

      paracetamol 1 час назад

      Чистяков, Сутормин удивили в хорошем смысле. Бразилы разочаровали, за исключением Сантоса. Барриос вне конкуренции. Семак разочаровал. На 66 минуте надо было замены делать, а не за 10 минут до конца. Видно было, что Малколм со товарищи нажрались. Отсюда и гол. Был бы Саша Кержаков тренером, могло быть по другому. Саша игру чувствует, а Серега - нет!

      2
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      ...
      Рейтинг: +9609

      Вомбат > paracetamol 1 час назад

      Я бы еще отметил отличное судейство, вообще без ошибок и никаких двойных стандартов. Поляки тоже разные бывают.

      3
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      Рейтинг: +12991

      paracetamol > Вомбат 1 час назад

      Согласен, да и моментов спорных особо не было. За 1 тайм у Зенита 1 нарушение.

      1
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      Рейтинг: +1736

      CSKA471 > paracetamol 1 час назад

      Саше вообще ничего не чувчтвут увы, ему везет, к 14 туру увидим

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