РФС поставил перед сборной России задачу выйти на Олимпиаду-2024 в Париже

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что перед сборной России была поставлена задача по выходу на Олимпийские игры в 2024 году.
Ранее президент России Владимир Путин заявил: «Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде, если одни иностранцы у нас будут играть».
«Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры – это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионатам мира и Европы. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там.
Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении. Отбор на Игры – это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки», – сказал Дюков.
- ОИ-2024 пройдут в Париже.
- Сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх.
Источник: «Р-Спорт»