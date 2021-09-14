Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС поставил перед сборной России задачу выйти на Олимпиаду-2024 в Париже

РФС поставил перед сборной России задачу выйти на Олимпиаду-2024 в Париже

14 сентября 2021, 22:57
17

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что перед сборной России была поставлена задача по выходу на Олимпийские игры в 2024 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил: «Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде, если одни иностранцы у нас будут играть».

«Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры – это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионатам мира и Европы. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там.

Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении. Отбор на Игры – это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки», – сказал Дюков.

  • ОИ-2024 пройдут в Париже.
  • Сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр Путин Владимир
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1631649691
Конечно, нашим удачи, но вспоминается Операция Ы: "Вы нам даете нереальные планы"
Ответить
polt
1631649951
100%-е прогибалово перед Путиным.
Ответить
ladislau
1631650366
Театр абсурда по-русски
Ответить
Alex Y
1631651112
Ха ха ха)
Ответить
BRO_football
1631653710
Как же это глупо, когда некомпетентный в футболе человек определяет вектор развития футбола в целой стране! И хоть Песков сказал, что слова Путина - это всего лишь мнение и окончательное решение за РФС, само руководство РФС всё же восприняли слова Путина всерьёз. Теперь мне ещё больше понятно, почему российский футбол в такой заднице. Почему-то я уверен, что задачу Дюкова сборная России с треском провалит, хотя бы потому, что на Олимпиаде за сборную в обязательном порядке должна играть молодёжь до 23 лет, а с ней у России большие проблемы и вряд ли ситуация исправится до 2024 года.
Ответить
Nesterenko
1631653821
Идиоты.
Ответить
Hektor 84
1631653957
Пусть царек пояснит что России даст участие сборной на олимпиаде? То что клубы и первая сборная в жопе это значит не главное? Определяет вектор развития футбола в стране определяет человечишка который эту страну разваливает. Смешно)))
Ответить
Russia-Brazil 3-0
1631657304
‍♂️ Какие же все таки клоуны у власти в этой стране. Бедная Россия. За что нам такое?
Ответить
Derzkiy1
1631659375
Видно, что люди понимают в футболе ! Смотрим АПЛ друзья …)
Ответить
Andrebest65
1631726912
Это полный абзац. Катимся в опу. Верховный везде все знает как надо. Поверил бы в это если бы люди жили бы достойно.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+