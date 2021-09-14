РФС поставил перед сборной России задачу выйти на Олимпиаду-2024 в Париже

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что перед сборной России была поставлена задача по выходу на Олимпийские игры в 2024 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил: «Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде, если одни иностранцы у нас будут играть».

«Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры – это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионатам мира и Европы. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там.

Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении. Отбор на Игры – это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки», – сказал Дюков.