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    РФС поставил перед сборной России задачу выйти на Олимпиаду-2024 в Париже

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что перед сборной России была поставлена задача по выходу на Олимпийские игры в 2024 году.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил: «Сборная еще 20 лет не будет играть на Олимпиаде, если одни иностранцы у нас будут играть».

    «Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры – это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионатам мира и Европы. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там.

    Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении. Отбор на Игры – это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки», – сказал Дюков.

    • ОИ-2024 пройдут в Париже.
    • Сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1033

      Alex Y 7 минут назад

      Ха ха ха)

      0
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      Рейтинг: +54

      ladislau 19 минут назад

      Театр абсурда по-русски

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      Рейтинг: +4511

      polt 26 минут назад

      100%-е прогибалово перед Путиным.

      2
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      Рейтинг: +9589

      Вомбат 31 минуту назад

      Конечно, нашим удачи, но вспоминается Операция Ы: "Вы нам даете нереальные планы"

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      Рейтинг: +403

      Riot Zero 34 минуты назад

      Удачи РФС

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