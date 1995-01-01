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    Тренер «Легии»: «Просил подписать Ломовицкого, но в «Спартаке» гигантские контракты»

    Тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал, что польский клуб мог подписать полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого в 2020-м году.

    «Ломовицкий – интересный игрок, который умеет играть в атаке. Могу уже сказать, что предлагал его кандидатуру для подписания. Это было сразу после того, как я возглавил «Легию».

    Но не стоит обманывать себя. В «Спартаке» гигантские контракты. Мы поговорили, было приятно, но не вышло. Сейчас он игрок резерва, хотя недавно появился на поле на несколько минут», – сказал Михневич.

    • Завтра, 15 сентября, «Спартак» примет «Легию».
    • Это будет стартовый матч группового этапа Лиги Европы.

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    Источник: TVP Sport

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +150

      заткнитемнерот 32 минуты назад

      Лимит наше всё!

      0
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      Рейтинг: +1227

      Enter2006 1 час назад

      Всё верно говорит тренер Легии, тч оставляйте лимит на легионеров и дайте власти воровать дальше. Т.ч. голосуйте за едроссню, они ещё не нажрались деньгами. И если они пенсионный возраст поднимут еще раз до 70 лет к примеру - примите это "с пониманием" (Царь).

      2
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      Рейтинг: +693

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Стыдно, что у таких игрочишек гигантские контракты в клубе из низа турнирной таблицы. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1912

      Klaido > ПалкоВводецъ 41 минуту назад

      сегодня этих игрочишек будут насиловать в ЛондОне ))

      0
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      Рейтинг: +25033

      Боцман59rus 1 час назад

      - контракты гигантские, потому что деньги спижжены, вот и платят всем подряд. Не договорились и хорошо, не много потеряли, они и на треть своей стоимости не играют

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