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  • Тренер «Легии»: «Просил подписать Ломовицкого, но в «Спартаке» гигантские контракты»

Тренер «Легии»: «Просил подписать Ломовицкого, но в «Спартаке» гигантские контракты»

14 сентября 2021, 11:40
10

Тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал, что польский клуб мог подписать полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого в 2020-м году.

«Ломовицкий – интересный игрок, который умеет играть в атаке. Могу уже сказать, что предлагал его кандидатуру для подписания. Это было сразу после того, как я возглавил «Легию».

Но не стоит обманывать себя. В «Спартаке» гигантские контракты. Мы поговорили, было приятно, но не вышло. Сейчас он игрок резерва, хотя недавно появился на поле на несколько минут», – сказал Михневич.

  • Завтра, 15 сентября, «Спартак» примет «Легию».
  • Это будет стартовый матч группового этапа Лиги Европы.

Источник: TVP Sport
Лига Европы Легия Спартак Ломовицкий Александр
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1631610067
- контракты гигантские, потому что деньги спижжены, вот и платят всем подряд. Не договорились и хорошо, не много потеряли, они и на треть своей стоимости не играют
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Enter2006
1631611092
Всё верно говорит тренер Легии, тч оставляйте лимит на легионеров и дайте власти воровать дальше. Т.ч. голосуйте за едроссню, они ещё не нажрались деньгами. И если они пенсионный возраст поднимут еще раз до 70 лет к примеру - примите это "с пониманием" (Царь).
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заткнитемнерот
1631613299
Лимит наше всё!
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alefreddy
1631630593
контракты однозначно раздуты игроки их не оправдывают
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serglider
1631729278
Отдайте Легии Ломовицкого даром! Я вообще не понял, за что ему Спартак деньги платит, сегодня он с блеском исполнил роль "засланного казачка"))) Ибо ни одного точного паса он не отдал, потерял кучу мячей, что называется, на "ровном месте", регулярно срывал атаки с левого фланга... Человек в футболе как бы уже давно, а такое впечатление, что сегодня в первый раз увидел мяч и вышел на поле)))
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