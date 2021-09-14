Тренер «Легии»: «Просил подписать Ломовицкого, но в «Спартаке» гигантские контракты»

Тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал, что польский клуб мог подписать полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого в 2020-м году.

«Ломовицкий – интересный игрок, который умеет играть в атаке. Могу уже сказать, что предлагал его кандидатуру для подписания. Это было сразу после того, как я возглавил «Легию».

Но не стоит обманывать себя. В «Спартаке» гигантские контракты. Мы поговорили, было приятно, но не вышло. Сейчас он игрок резерва, хотя недавно появился на поле на несколько минут», – сказал Михневич.