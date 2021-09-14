Карпин – Фернандесу: «Спасибо, Марио. Ты лучший, великий игрок»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.
«Спасибо, Марио. Ты лучший. Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно, чтобы понять, что ты великий игрок», – написал Карпин в инстаграме, прикрепив совместное фото с 30-летним футболистом.
- В понедельник стало известно о решении натурализованного бразильца завершить карьеру в сборной.
- За российскую национальную команду он дебютировал осенью 2017-го.
- С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
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Источник: Инстаграм Валерия Карпина