Карпин – Фернандесу: «Спасибо, Марио. Ты лучший, великий игрок»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

«Спасибо, Марио. Ты лучший. Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно, чтобы понять, что ты великий игрок», – написал Карпин в инстаграме, прикрепив совместное фото с 30-летним футболистом.