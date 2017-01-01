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    Карпин – Фернандесу: «Спасибо, Марио. Ты лучший, великий игрок»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

    «Спасибо, Марио. Ты лучший. Совсем мало времени нам удалось поработать вместе, но и этого достаточно, чтобы понять, что ты великий игрок», – написал Карпин в инстаграме, прикрепив совместное фото с 30-летним футболистом.

    • В понедельник стало известно о решении натурализованного бразильца завершить карьеру в сборной.
    • За российскую национальную команду он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Валерия Карпина

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +559

      99-й 7 минут назад

      Трус он! Испугался грядущего хейта за невыход на ЧМ и решил свалить с тонущей баржи...

      0
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      Рейтинг: +20913

      vladimir-7 54 минуты назад

      Если бы каждый игрок, что в сборной, что в своей команде, так добросовестно, с полной отдачи сил, играли, то наш футбол был бы гораздо привлекательней, а игроки пользовались бы большим уважением среди специалистов и болельщиков. Марио, здоровья и удачи тебе во всём.

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      Рейтинг: +152

      заткнитемнерот 1 час назад

      Ну, кстати, вот уж кто вызывает уважение после Тихонова, так это Марио (из завершивших карьеру в сборной). Ни одного скандала и как правило всегда достойная игра при любом сопернике.

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