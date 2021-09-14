«Чемпионат»: скаут «ПСЖ» Каттани – основной кандидат на пост спортдиректора «Спартака». С ним общалась Зарема

Стало известно, кто может стать новым спортивным директором «Спартака».

По информации «Чемпионата», скаут «ПСЖ» Лука Каттани – главный кандидат на эту должность.

«Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем», – сообщает один из источников.

Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов .

. «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Завтра команда стартует в Лиге Европы домашним матчем с «Легией».

Мележиков: «Спартак» на пост спортивного директора рассматривает иностранца»