«Чемпионат»: скаут «ПСЖ» Каттани – основной кандидат на пост спортдиректора «Спартака». С ним общалась Зарема

Стало известно, кто может стать новым спортивным директором «Спартака».
По информации «Чемпионата», скаут «ПСЖ» Лука Каттани – главный кандидат на эту должность.
«Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем», – сообщает один из источников.
- Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Завтра команда стартует в Лиге Европы домашним матчем с «Легией».
Мележиков: «Спартак» на пост спортивного директора рассматривает иностранца»
Источник: «Чемпионат»