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    «Чемпионат»: скаут «ПСЖ» Каттани – основной кандидат на пост спортдиректора «Спартака». С ним общалась Зарема

    Стало известно, кто может стать новым спортивным директором «Спартака».

    По информации «Чемпионата», скаут «ПСЖ» Лука Каттани – главный кандидат на эту должность.

    «Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем», – сообщает один из источников.

    • Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Завтра команда стартует в Лиге Европы домашним матчем с «Легией».

    Мележиков: «Спартак» на пост спортивного директора рассматривает иностранца»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +7748

      playsh 1 минуту назад

      Появление Заремы в прессе точно приведёт к переменам,как правило,к позитивным.
      Будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +10334

      BRO_football 2 минуты назад

      А причём тут Зарема? Она вообще ушла из Спартака или нет? Почему она вообще до сих пор что-то решает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10042

      NewLife 2 минуты назад

      Готовьте много миллионов зелени ))

      0
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      Рейтинг: +3241

      Дедуктор 30 минут назад

      Как бы то ни было, но действия г-жи Зю постепенно ведут к каким то серьезным переменам в клубе. Хорошим или плохим - другой вопрос. Как говаривали в старину: Конечная цель - ничто. Движение - всё.
      Г-жа Зю очень хорошо соответствует этому глуповатому, но по-прежнему популярному лозунгу.

      1
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      Рейтинг: +51721

      portero 39 минут назад

      это до сих пор актуально? ну если он Палермо работал 10 лет, то с Федуном легко сработается....

      1
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      Рейтинг: +141

      Chehofff 49 минут назад

      Так Газизов еще год назад просил подписать Луку Катани.
      Своих вариантов не нашлось, вернулись к записным книжкам Газизова?
      Пусть приезжает. Итальянцы всегда умели сделать хорошо "шальным императрицам". Глядишь, Зарема от качественного куни успокоится и подобреет.

      1
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      Рейтинг: +269

      jek718875 1 час назад

      комиссар КАТАННИ наведёт порядок в этом болоте, если конечно сам с годами не прогнил

      1
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      Рейтинг: +281

      Блямба 1 час назад

      Первый шуткану про комиссара Каттани,пожалуй.

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      Рейтинг: +1870

      tarasofka 1 час назад

      позор экскаваторщице!

      1
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      Рейтинг: +4875

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      А вот интересно, он - овен, или на нём просто стильно сидит костюмчик? Просто буквы "р" нет ни в имени, ни в фамилии...

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      Рейтинг: +51721

      portero > Ганнибал Лектор 39 минут назад

      он темпераментный итальянец, это компенсирует всё остальное....

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