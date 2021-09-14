Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чемпионат»: скаут «ПСЖ» Каттани – основной кандидат на пост спортдиректора «Спартака». С ним общалась Зарема

«Чемпионат»: скаут «ПСЖ» Каттани – основной кандидат на пост спортдиректора «Спартака». С ним общалась Зарема

14 сентября 2021, 07:58
23

Стало известно, кто может стать новым спортивным директором «Спартака».

По информации «Чемпионата», скаут «ПСЖ» Лука Каттани – главный кандидат на эту должность.

«Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем», – сообщает один из источников.

  • Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Завтра команда стартует в Лиге Европы домашним матчем с «Легией».

Мележиков: «Спартак» на пост спортивного директора рассматривает иностранца»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак ПСЖ
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ганнибал Лектор
1631597425
А вот интересно, он - овен, или на нём просто стильно сидит костюмчик? Просто буквы "р" нет ни в имени, ни в фамилии...
Ответить
Блямба
1631598772
Первый шуткану про комиссара Каттани,пожалуй.
Ответить
jek718875
1631598977
комиссар КАТАННИ наведёт порядок в этом болоте, если конечно сам с годами не прогнил
Ответить
Chehofff
1631600789
Так Газизов еще год назад просил подписать Луку Катани. Своих вариантов не нашлось, вернулись к записным книжкам Газизова? Пусть приезжает. Итальянцы всегда умели сделать хорошо "шальным императрицам". Глядишь, Зарема от качественного куни успокоится и подобреет.
Ответить
portero
1631601337
это до сих пор актуально? ну если он Палермо работал 10 лет, то с Федуном легко сработается....
Ответить
Дедуктор
1631601879
Как бы то ни было, но действия г-жи Зю постепенно ведут к каким то серьезным переменам в клубе. Хорошим или плохим - другой вопрос. Как говаривали в старину: Конечная цель - ничто. Движение - всё. Г-жа Зю очень хорошо соответствует этому глуповатому, но по-прежнему популярному лозунгу.
Ответить
777+
1631608711
Комиссар Каттани, да конечно помним, Итальянский полицейский - мудрый аксакал! Жанр картины будет выбирать Зарема, Федун снимает новый сериал....
Ответить
JTherry
1631613417
Каттани в Палермо поработал с "психом" Дзампарини - хобби которого "увольнять тренеров", поэтому с Федуном сработается...)) но с другой стороны слух о Каттани пошел от Трабукки, который вчера в Клабхаусе его и запустил... сам Лукас не выстроит спортивную стратегию, поскольку опыта практического не имеет... ситуация пока, как на шахматной доске в начале партии...
Ответить
kvm
1631613714
соска итальянская...
Ответить
Марк Аврелий!
1631628721
Это хорошо! Может Комиссар Каттани справится со спрутом в Спартаке?
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+