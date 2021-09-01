Мележиков: «Спартак» на пост спортивного директора рассматривает иностранца»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что пост спортивного директора займет иностранец. Сейчас он работает в другом клубе.
«Кандидаты на пост спортивного директора у нас есть. Есть приоритетный кандидат. К сожалению, как это бывает и с футболистами, кто-то кого-то не отпускает. Мы рассматриваем иностранца, он является действующим сотрудником другого клуба. Нам нужно дождаться, пока его отпустят или у него закончится контракт», – сказал Мележиков.
- Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- В сентябре команда стартует в Лиге Европы.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»