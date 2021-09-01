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    Мележиков: «Спартак» на пост спортивного директора рассматривает иностранца»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что пост спортивного директора займет иностранец. Сейчас он работает в другом клубе.

    «Кандидаты на пост спортивного директора у нас есть. Есть приоритетный кандидат. К сожалению, как это бывает и с футболистами, кто-то кого-то не отпускает. Мы рассматриваем иностранца, он является действующим сотрудником другого клуба. Нам нужно дождаться, пока его отпустят или у него закончится контракт», – сказал Мележиков.

    • Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.
    • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
    • В сентябре команда стартует в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    01.09.2021 23:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +926

      Alex Y 30 минут назад

      По гороскопу будут выбирать))

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