Мележиков: «Спартак» на пост спортивного директора рассматривает иностранца»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что пост спортивного директора займет иностранец. Сейчас он работает в другом клубе.

«Кандидаты на пост спортивного директора у нас есть. Есть приоритетный кандидат. К сожалению, как это бывает и с футболистами, кто-то кого-то не отпускает. Мы рассматриваем иностранца, он является действующим сотрудником другого клуба. Нам нужно дождаться, пока его отпустят или у него закончится контракт», – сказал Мележиков.