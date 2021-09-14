Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Барселону» на выезде, у Левандовски дубль

«Бавария» победила «Барселону» (3:0) в гостях в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Дубль оформил нападающий Роберт Левандовски. Поляк забил за «Баварию» в 18-м матче подряд.
«Барселона» проиграла «Баварии» в третьем матче подряд.
Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Мюллер, 35; 0:2 – Левандовски, 56; 0:3 – Левандовски, 85.
Предупреждения: Гави, 82 – Киммих, 5; Упамекано, 78.
«Барселона»: тер Стеген, Альба (Бальде, 74), Гарсия (Мингеса, 66), Пике, Роберто (Демир, 59), Араухо, Бускетс (Гави, 59), Ф. де Йонг, Педри, Депай, Л. де Йонг (Коутиньо, 66).
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле (Станишич, 82), Павар (Эрнандес, 66), Дэвис, Киммих, Горецка, Сане (Коман, 83), Мюллер (Забитцер, 82), Мусиала, Левандовски.