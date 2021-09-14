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  • Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Барселону» на выезде, у Левандовски дубль

Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Барселону» на выезде, у Левандовски дубль

14 сентября 2021, 23:49
18

«Бавария» победила «Барселону» (3:0) в гостях в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дубль оформил нападающий Роберт Левандовски. Поляк забил за «Баварию» в 18-м матче подряд.

«Барселона» проиграла «Баварии» в третьем матче подряд.

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мюллер, 35; 0:2 – Левандовски, 56; 0:3 – Левандовски, 85.

Предупреждения: Гави, 82 – Киммих, 5; Упамекано, 78.

«Барселона»: тер Стеген, Альба (Бальде, 74), Гарсия (Мингеса, 66), Пике, Роберто (Демир, 59), Араухо, Бускетс (Гави, 59), Ф. де Йонг, Педри, Депай, Л. де Йонг (Коутиньо, 66).

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле (Станишич, 82), Павар (Эрнандес, 66), Дэвис, Киммих, Горецка, Сане (Коман, 83), Мюллер (Забитцер, 82), Мусиала, Левандовски.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Барселона
Комментарии (18)
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Fusballer
1631652865
Бавария мощь, Левандовски машина!
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BlackMurder
1631652894
Ну не первый год издеваются)))работа у нас такая
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slavа0508
1631653018
Молодцы немцы раскатали Барсу ...
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Alex Y
1631653037
Надеюсь они и выиграют ЛЧ и выбьют и МС и ПСЖ))
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seth343
1631653524
Левандовски голевой конвейер.
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Tempos
1631654387
В Барсе опять "голландский" синдром...Даже самый неадекватный тренер не стал бы делать того, чего сделал сегодня Куман... ставить в острие "сырой" команды такого же "сырого" напа, который и минуты не играл в Барсе... да к тому же этот сырой нап никакой нибудь топ, а нафталиновый Люк де Йонг и играть в 10-ом против Баварии почти 70 минут.... а Роберто на фланге? Куман, это Серхи Роберто, а не Роберто, который Карлос... везде тупо гонять свой "3-5-2"...
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portero
1631654877
Барсе нужно новую команду строить, пока надо от всех высокооплачиваемых лентяев освободиться, Хави тренером и пусть наигрывает молодняк...
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smtmsts
1631655819
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Frankfurt Am Main
1631661536
Барса не та что раньше какие-то непонятные н. е. г. р. ы там играют
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nelez
1631688108
Я фанат Реала. Но мне жалко барселону , потому что слабая барса это слабая ла лига. Без Реала и барселоны ла лига не будет интересным. Желаю Каталонцам скорейшего ,,выздоровление" .Матрасники-соперник на 3-4 сезона. Нам нужен постоянный , чтобы идти вперед. А это кроме Барселоны никто.
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