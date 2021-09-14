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    Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Барселону» на выезде, у Левандовски дубль

    «Бавария» победила «Барселону» (3:0) в гостях в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Дубль оформил нападающий Роберт Левандовски. Поляк забил за «Баварию» в 18-м матче подряд.

    «Барселона» проиграла «Баварии» в третьем матче подряд.

    Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

    Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мюллер, 35; 0:2 – Левандовски, 56; 0:3 – Левандовски, 85.

    Предупреждения: Гави, 82 – Киммих, 5; Упамекано, 78.

    «Барселона»: тер Стеген, Альба (Бальде, 74), Гарсия (Мингеса, 66), Пике, Роберто (Демир, 59), Араухо, Бускетс (Гави, 59), Ф. де Йонг, Педри, Депай, Л. де Йонг (Коутиньо, 66).

    «Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле (Станишич, 82), Павар (Эрнандес, 66), Дэвис, Киммих, Горецка, Сане (Коман, 83), Мюллер (Забитцер, 82), Мусиала, Левандовски.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2021 23:49
    Комментарии17
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      Рейтинг: +10

      smtmsts 54 минуты назад


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      Рейтинг: +175

      Soccerdealer63 1 час назад

      Легенда кончилась вот так:
      сегодня Барса - СЕРЕДНЯК!))

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      Рейтинг: +132

      Батал Вселенский 1 час назад

      Жаль Барсу, просто жаль. Счёт может быть любым. От былого величия осталось только имя, и оно звучит - Тер Штеген.

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      Рейтинг: +51746

      portero 1 час назад

      Барсе нужно новую команду строить, пока надо от всех высокооплачиваемых лентяев освободиться, Хави тренером и пусть наигрывает молодняк...

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      Рейтинг: +40

      sevenn903 1 час назад

      Да Бавария особо то и не пыхтела, дело в том что Барса от слова 0, вообще ничего не сделала, Куман мутный тип конечно, в начале второго молодняк на выпускал, поплава лютая))) голанды эти в составе (руинеры), Агуэро без практики уже как 2 года, без негатива, но если Барса ничего менять не будет то ЛЕ будет им за счастье

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      Рейтинг: +32

      Tempos 1 час назад

      В Барсе опять "голландский" синдром...Даже самый неадекватный тренер не стал бы делать того, чего сделал сегодня Куман... ставить в острие "сырой" команды такого же "сырого" напа, который и минуты не играл в Барсе... да к тому же этот сырой нап никакой нибудь топ, а нафталиновый Люк де Йонг и играть в 10-ом против Баварии почти 70 минут.... а Роберто на фланге? Куман, это Серхи Роберто, а не Роберто, который Карлос... везде тупо гонять свой "3-5-2"...

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      Рейтинг: +40

      sevenn903 > Tempos 1 час назад

      вот тут согласен на все 100, те же мысли

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      Рейтинг: +32

      Tempos > sevenn903 12 минут назад

      Да все ясно, что в Барсе ситуация плачевная как финансово, так и в игровом плане....и тренер сам не той степени... так еще убрали два его основных игрока, вместо купили "никого" и оставили его на голодном пайке...на Депая сваливать все неправильно...он системный игрок и привели его с этой целью... в защите провал...полузащита не знает что делать...куда больше и ближе играть - к защите или к нападении...фланги катастрофа - бесцельный Жорди и некомпетент Серхи... если на поле нет скоростных игроков - на сцену выходит еще один "мертвый" - Бускетс... а в центре нападения - "крышка"... и при этом Куман гнет свою тупую тактику... не легче ли играть в привычного и больше с молодежью чтоб натаскать...всеравно как минимум до зимы будут играть вот так провально...

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      Рейтинг: +2372

      seth343 1 час назад

      Левандовски голевой конвейер.

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      Рейтинг: +175

      Soccerdealer63 1 час назад

      Ну, вот и свиделись в замесе
      баварском с Барсой мы без Месси)))

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      Рейтинг: +1043

      Alex Y 1 час назад

      Надеюсь они и выиграют ЛЧ и выбьют и МС и ПСЖ))

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      Рейтинг: +51746

      portero > Alex Y 1 час назад

      ПСЖ пусть выбивают...

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      Рейтинг: +21134

      slavutiq70 1 час назад

      Молодцы немцы раскатали Барсу ...

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