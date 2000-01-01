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    Дюков – о позиции Путина по лимиту: «Наш президент понимает все. Ограничения есть везде»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    «Что касается ограничений в Премьер-лиге, они есть в любом чемпионате. Если посмотрим на английский, немецкий, итальянский и французский чемпионаты — там есть требование к доморощенным игрокам. Есть требования к уровню — те самые качественные критерии, установленные для иностранных игроков. Так или иначе есть регулирование.

    Полностью отказаться от регулирования нельзя: оно есть во всех чемпионатах. Мы предлагали сохранить регулирование, но изменить подход: предложили новый, который позволит повысить конкурентоспособность клубов и игроков, сохранить мотивацию к развитию.

    Есть ли у меня ощущение, что президент не до конца понимает, что означает лимит? Наш президент понимает всe. Он однозначно высказался за то, чтобы регулирование сферы деятельности — а именно использование иностранных спортсменов — должно быть. Повторюсь, всe это есть и в других чемпионатах. Всe, что мы передаeм, это лишь другой подход.

    Да, клубы высказались за переходный заявочный период в формате «10+15», но данный вопрос требует обсуждения с министерством спорта. Вы знаете, что они утверждают правило использования иностранных спортсменов, в том числе футболистов. На данном этапе правильнее провести консультацию с министерством спорта», – сказал Дюков.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:12
    Комментарии15
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      Рейтинг: +20928

      vladimir-7 31 минуту назад

      Раз президент РФ знает всё (по словам Дюкова), а президент РФС не знает
      ничего, то зачем нужен Дюков.

      0
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      Рейтинг: +9589

      Вомбат 34 минуты назад

      А что ему, Дюкову, прикажете делать? Уйти в отставку? Думаю, что он уйдет, когда организует систему соревнований для детских и юношеских команд. Сейчас он занимается именно этим, раз реформировать РПЛ ему не дали.

      0
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      Рейтинг: +3806

      Semenycch > Вомбат 33 минуты назад

      Что ему делать? Сохранить человеческое достоинство! Даже ценой отставки, может быть!

      2
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      Рейтинг: +9589

      Вомбат > Semenycch 31 минуту назад

      На одной чаше весов достоинство, на другой дело, которое он обещал завершить. Трудный выбор. Да, мы с вами выбрали бы ясно что. Зато нас с вами туда и не выберут никогда.

      0
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      Рейтинг: +10052

      NewLife 36 минут назад

      Уже новую обувь надел, осталось только шнурки зашнуровать.

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      Рейтинг: +21111

      slavutiq70 42 минуты назад

      Знатно лизнул !!!

      1
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      Рейтинг: +20928

      vladimir-7 > slavutiq70 36 минут назад

      Дюков чуть помидорки не проглотил от усердия.

      1
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      Рейтинг: +3806

      Semenycch 43 минуты назад

      Ты еще встань на колени и отсоси прилюдно. Зачатки чести же нужно иметь! Хотя, честь и чиновник вещи несовместные изначально.

      4
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      Рейтинг: +4171

      rash1959 51 минуту назад

      А пару недель назад верещал об отмене лимита. Наш президент - самый понимающий всё и всего в мире. тьфу, бл.. . гниды пидтерские.

      2
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      Рейтинг: +16793

      derrik2000 56 минут назад

      Талантливейший хоккеист, дельтапланерист, лётчик, военный моряк, аквалангист...
      Ничё не забыл???
      Теперь ещё и футбольный стратег!
      Сколько талантов в одном человеке!

      Хорошо, что Дюков об этом напомнил.
      Ну как за такого не проголосовать на выборАх???

      )))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +6388

      владимир миронов > derrik2000 21 минуту назад

      Забыл, Знатный рыбак.

      1
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      ...
      Рейтинг: +16793

      derrik2000 > владимир миронов 4 минуты назад

      О, точно!
      Как же ж я забыл???
      )))))))

      0
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      Рейтинг: +632

      Лфшт 58 минут назад

      Еще один переобуватель. Жополизы везде, прихлебатели

      2
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      Рейтинг: +8881

      ivany4 1 час назад

      А может быть, прежде чем нанимать голландцев и выбрасывать деньги на прожекты, нужно было сначала проконсультироваться с министерством спорта, с клубами, с президентом, и другими официальными и заинтересованными лицами.
      Подумать не пробовали?

      0
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      Рейтинг: +7771

      playsh 1 час назад

      Дюков тявкнул - очко заработал.Путин его теперь не забудет.

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