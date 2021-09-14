Дюков – о позиции Путина по лимиту: «Наш президент понимает все. Ограничения есть везде»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Что касается ограничений в Премьер-лиге, они есть в любом чемпионате. Если посмотрим на английский, немецкий, итальянский и французский чемпионаты — там есть требование к доморощенным игрокам. Есть требования к уровню — те самые качественные критерии, установленные для иностранных игроков. Так или иначе есть регулирование.

Полностью отказаться от регулирования нельзя: оно есть во всех чемпионатах. Мы предлагали сохранить регулирование, но изменить подход: предложили новый, который позволит повысить конкурентоспособность клубов и игроков, сохранить мотивацию к развитию.

Есть ли у меня ощущение, что президент не до конца понимает, что означает лимит? Наш президент понимает всe. Он однозначно высказался за то, чтобы регулирование сферы деятельности — а именно использование иностранных спортсменов — должно быть. Повторюсь, всe это есть и в других чемпионатах. Всe, что мы передаeм, это лишь другой подход.

Да, клубы высказались за переходный заявочный период в формате «10+15», но данный вопрос требует обсуждения с министерством спорта. Вы знаете, что они утверждают правило использования иностранных спортсменов, в том числе футболистов. На данном этапе правильнее провести консультацию с министерством спорта», – сказал Дюков.