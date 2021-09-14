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  • Дюков – о позиции Путина по лимиту: «Наш президент понимает все. Ограничения есть везде»

Дюков – о позиции Путина по лимиту: «Наш президент понимает все. Ограничения есть везде»

14 сентября 2021, 22:12
16

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Что касается ограничений в Премьер-лиге, они есть в любом чемпионате. Если посмотрим на английский, немецкий, итальянский и французский чемпионаты — там есть требование к доморощенным игрокам. Есть требования к уровню — те самые качественные критерии, установленные для иностранных игроков. Так или иначе есть регулирование.

Полностью отказаться от регулирования нельзя: оно есть во всех чемпионатах. Мы предлагали сохранить регулирование, но изменить подход: предложили новый, который позволит повысить конкурентоспособность клубов и игроков, сохранить мотивацию к развитию.

Есть ли у меня ощущение, что президент не до конца понимает, что означает лимит? Наш президент понимает всe. Он однозначно высказался за то, чтобы регулирование сферы деятельности — а именно использование иностранных спортсменов — должно быть. Повторюсь, всe это есть и в других чемпионатах. Всe, что мы передаeм, это лишь другой подход.

Да, клубы высказались за переходный заявочный период в формате «10+15», но данный вопрос требует обсуждения с министерством спорта. Вы знаете, что они утверждают правило использования иностранных спортсменов, в том числе футболистов. На данном этапе правильнее провести консультацию с министерством спорта», – сказал Дюков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр Путин Владимир
Комментарии (16)
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Plyash
1631647270
Дюков тявкнул - очко заработал.Путин его теперь не забудет.
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Лфшт
1631647947
Еще один переобуватель. Жополизы везде, прихлебатели
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derrik2000
1631648110
Талантливейший хоккеист, дельтапланерист, лётчик, военный моряк, аквалангист... Ничё не забыл??? Теперь ещё и футбольный стратег! Сколько талантов в одном человеке! Хорошо, что Дюков об этом напомнил. Ну как за такого не проголосовать на выборАх??? )))))))))))))
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rash1959
1631648402
А пару недель назад верещал об отмене лимита. Наш президент - самый понимающий всё и всего в мире. тьфу, бл.. . гниды пидтерские.
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slavа0508
1631648924
Знатно лизнул !!!
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NewLife
1631649304
Уже новую обувь надел, осталось только шнурки зашнуровать.
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vladimir-7
1631649602
Раз президент РФ знает всё (по словам Дюкова), а президент РФС не знает ничего, то зачем нужен Дюков.
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BRO_football
1631653907
А может Дюкову стоит уйти в отставку? Ведь по сути Путин разбирается в футболе ничуть не хуже него, а значит может тянуть на себе весь РФС.
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smtmsts
1631655844
Хватит дрoчить и встречаться с неадекватными телками, есть сайт реальных секс знакомств: анонимно, бесплатно, реальные девки, без шлюх и кидал и сами хотят секса. Сам лично не первую уже снимаю там, Регайся пока Бесплатно ------- https://cuti.cc/TDqM1
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Иван Петров 1986
1631686475
Понимает он все - от того и воняет.
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