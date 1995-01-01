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    Гендиректор «Динамо» – об интересе «Барсы» к Захаряну: «Мы не получали официальных предложений по Арсену»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на новость об интересе «Барселоны» к полузащитнику Арсену Захаряну.

    «На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали.

    Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием.

    Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу», – сказал Пивоваров.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 7 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1902

      tarasofka 43 минуты назад

      в котолонском клубишке играло очень много выходцев из бывшего ссср, в отличие от реала, где их на дух не переносят. так что скорее всего правда, что им нужен захарян.

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