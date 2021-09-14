Гендиректор «Динамо» – об интересе «Барсы» к Захаряну: «Мы не получали официальных предложений по Арсену»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на новость об интересе «Барселоны» к полузащитнику Арсену Захаряну.
«На данный момент «Динамо» не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали.
Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием.
Сам футболист полностью сконцентрирован на футболе, на своей игре и на подготовке к следующему календарному матчу», – сказал Пивоваров.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 7 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
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Источник: «Чемпионат»