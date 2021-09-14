Капелло: «Челси» очень силен. Думаю, здесь без шансов для «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Это будет очень тяжелый матч для «Зенита». Я смотрел последнюю игру «Челси» в АПЛ, они сейчас действительно очень сильны. Очень тяжело забивать в их ворота.

Думаю, здесь без шансов для «Зенита», слишком сложно. Я надеюсь, если «Зенит» сыграет очень хорошо в этой встрече, за какой-то результат цепляться возможно, но это все равно будет невероятно сложно», – сказал Капелло.