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    Капелло: «Челси» очень силен. Думаю, здесь без шансов для «Зенита»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

    «Это будет очень тяжелый матч для «Зенита». Я смотрел последнюю игру «Челси» в АПЛ, они сейчас действительно очень сильны. Очень тяжело забивать в их ворота.

    Думаю, здесь без шансов для «Зенита», слишком сложно. Я надеюсь, если «Зенит» сыграет очень хорошо в этой встрече, за какой-то результат цепляться возможно, но это все равно будет невероятно сложно», – сказал Капелло.

    • «Челси» примет «Зенит» сегодня в Лондоне.
    • Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: +9286

      Cleaner 5 минут назад

      А вот Чистяков сказал, что Зенит устроит только победа. Кому верить?

      0
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      Рейтинг: +7017

      Fusballer 1 час назад

      Думаю, у Челси нет шансов против Зенита! Ведь у Зенита есть Азмун и Малком!

      1
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      ...
      Рейтинг: +16723

      JTherry > Fusballer 41 минуту назад

      у зенита есть даже "свой" рукаку...!

      0
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      Рейтинг: +278

      jek718875 1 час назад

      Дорогой мистер КАПЕЛЛО,каждый игрок ЗЕНИТА сегодня говорит, что вдует ЧЕЛСИ по самые помидоры

      1
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      Рейтинг: +3249

      raritet 2 часа назад

      Так ясен пень. Дело лишь в количестве мячей . У нас в России и без Капелло каждый болельщик понимает, что Челси - это не тульский пряник.

      2
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      Рейтинг: -480

      СуперПАВ9 > raritet 1 час назад

      Нагнем челси

      4
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      Рейтинг: +16723

      JTherry > СуперПАВ9 34 минуты назад

      для "нагибаний" ник и аву смени на - пуперДЗЮ...))

      0
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      Рейтинг: -480

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Маразм у старика Зенит тоже далеко не слабая команда которая может дать бой

      0
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      Рейтинг: +9286

      Cleaner > СуперПАВ9 3 минуты назад

      Зенит в этой паре никто и звать его никак.

      0
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      Рейтинг: +51732

      portero 2 часа назад

      А я думал Челси испугается и ничейку предложит раскатать...

      3
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      Рейтинг: +3249

      raritet > portero 2 часа назад

      Тем более, прочитав вчера на бомбардире высказывания Сергея Богданыча о том, что Зенит будет играть на победу, скорее всего , приуныли. А кто его знает, может быть Богданыч специально каждый год занимал последнее место в группе, чтобы усыпить бдительность Чемпиона .

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