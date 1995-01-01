Капелло: «Челси» очень силен. Думаю, здесь без шансов для «Зенита»

А вот Чистяков сказал, что Зенит устроит только победа. Кому верить?
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
«Это будет очень тяжелый матч для «Зенита». Я смотрел последнюю игру «Челси» в АПЛ, они сейчас действительно очень сильны. Очень тяжело забивать в их ворота.
Думаю, здесь без шансов для «Зенита», слишком сложно. Я надеюсь, если «Зенит» сыграет очень хорошо в этой встрече, за какой-то результат цепляться возможно, но это все равно будет невероятно сложно», – сказал Капелло.
- «Челси» примет «Зенит» сегодня в Лондоне.
- Стартовый свисток на «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.