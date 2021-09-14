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  • Шапи: «В России боятся доверять молодым. А как еще будут появляться новые люди в сборной?»

Шапи: «В России боятся доверять молодым. А как еще будут появляться новые люди в сборной?»

14 сентября 2021, 12:59
7

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный турецким «Гиресунспором» у «Краснодара», cчитает, что российские топ-клубы боятся доверять молодым футболистам.

— Ты за какой футбол? За то, чтобы доверяли молодым?

— А как еще будут появляться новые люди в сборной, если не доверять молодым? Не будет же никогда никого. Посмотрите на топ-клубы. Где сейчас в России доверяют молодым?

— В «Динамо».

— В «Динамо» вот только начали, да, но они даже в еврокубки не вышли. В той же «Боруссии» люди играют в Лиге чемпионов, им по 17-18 лет. Они играют в топ-чемпионатах, в топ-матчах.

Поэтому, когда они вызываются в сборную, они выглядят сильнее людей, которые дома соперничают условно с «Тамбовом».

— У нас многие боятся доверять молодым.

— Это уже вопрос к людям, которые там сидят. Возможно, они видят футбол по-своему.

— У тебя тоже была такая ситуация. При том, что главным тренером был, по сути, друг.

— Я Мурата Олеговича уважаю. Возможно, он тоже видел какие-то вещи по-своему. Но я всегда мог к нему подойти, сказать, что я недоволен своим игровым временем. Он мне всегда объяснял, что и как. Когда тебе тренер все объясняет, ты начинаешь на это гораздо спокойнее реагировать.

При этом у меня были отрезки, когда он мне давал много играть. Был период с осени по зиму, когда я все матчи играл по 90 минут. А потом началась вся эта суета с коронавирусом, у меня случился спад.

  • Вчера Шапи дебютировал за «Гиресунспор».
  • Аутсайдер чемпионата Турции арендовал 21-летнего форварда до конца текущего сезона.
  • Шапи до этого всю карьеру провел в «Краснодаре».

Шапи: «В России не играют в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего»

Шапи: «Спад в игре связываю с «короной». У меня было 32% поражения легких, температура под 40 держалась 4-5 дней»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Гиресунспор Краснодар Россия Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (7)
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general.lizyukov
1631615664
Кому там доверять, от них мяч, как от стенки отскакивает. Ни принять, ни обработать.
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Garrincha58
1631615795
уж тебе сколько не доверяли грех жаловаться а на деле ты обыкновенный филонист
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CSKA471
1631616727
Да у тебя скорости «0», единственный твой плюс это удар с левой, но и то не всегда стреляет
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Январь 59
1631617981
Видимо Захарян уже ветеран, раз его в сборную на официальные игры вызвали.
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Skull_Boy
1631625579
Ну правильно тебе доверили и ты обосрался, и видно ты такой хороший игрок раз взял тебя только самый подвал Турции, а не условный Арсенал или Уфа
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Чучун
1638528335
Перспективный игрок.....
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