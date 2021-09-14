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    Шапи: «В России боятся доверять молодым. А как еще будут появляться новые люди в сборной?»

    Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный турецким «Гиресунспором» у «Краснодара», cчитает, что российские топ-клубы боятся доверять молодым футболистам.

    — Ты за какой футбол? За то, чтобы доверяли молодым?

    — А как еще будут появляться новые люди в сборной, если не доверять молодым? Не будет же никогда никого. Посмотрите на топ-клубы. Где сейчас в России доверяют молодым?

    — В «Динамо».

    — В «Динамо» вот только начали, да, но они даже в еврокубки не вышли. В той же «Боруссии» люди играют в Лиге чемпионов, им по 17-18 лет. Они играют в топ-чемпионатах, в топ-матчах.

    Поэтому, когда они вызываются в сборную, они выглядят сильнее людей, которые дома соперничают условно с «Тамбовом».

    — У нас многие боятся доверять молодым.

    — Это уже вопрос к людям, которые там сидят. Возможно, они видят футбол по-своему.

    — У тебя тоже была такая ситуация. При том, что главным тренером был, по сути, друг.

    — Я Мурата Олеговича уважаю. Возможно, он тоже видел какие-то вещи по-своему. Но я всегда мог к нему подойти, сказать, что я недоволен своим игровым временем. Он мне всегда объяснял, что и как. Когда тебе тренер все объясняет, ты начинаешь на это гораздо спокойнее реагировать.

    При этом у меня были отрезки, когда он мне давал много играть. Был период с осени по зиму, когда я все матчи играл по 90 минут. А потом началась вся эта суета с коронавирусом, у меня случился спад.

    • Вчера Шапи дебютировал за «Гиресунспор».
    • Аутсайдер чемпионата Турции арендовал 21-летнего форварда до конца текущего сезона.
    • Шапи до этого всю карьеру провел в «Краснодаре».

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    Источник: Sport24

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