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    Шапи: «В России не играют в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего»

    Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара» турецким «Гиресунспором», назвал главную проблему российского футбола.

    — Наша молодежка проигрывает Дании, основная сборная — тоже. Все говорят, что у нас проблема с поколением, мы отстаем от всех футбольных стран. Ты, как представитель молодого поколения, что можешь сказать по этому поводу?

    — А вы посмотрите, где у них играют люди из молодежки и основной сборной. Все – за рубежом.

    У них другой футбол. В России он, конечно, медленнее, чем в Европе. Плюс мы не играем именно в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего.

    Многие говорят, что это уже устаревший футбол, я даже не знаю, кто сейчас еще так играет. Может быть, Бельгия. Но там Лукаку цепляется за все мячи, и поди его отодвинь.

    Я, конечно, никому не советую, каждый видит футбол по-своему. Но, как по мне, эта игра в нападающего уже старовата стала.

    • Вчера Шапи дебютировал за «Гиресунспор».
    • Аутсайдер чемпионата Турции арендовал 21-летнего форварда до конца текущего сезона.
    • Шапи до этого всю карьеру провел в «Краснодаре».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11892

      ilichkadr 17 минут назад

      Этот пацанчик ещё не успел испугаться, но своё "везкое" мнение уже раздает.

      1
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      Рейтинг: +1805

      Январь 59 50 минут назад

      Видимо агенты хорошо промыли мозги молодому дарованию. Вот уж кого - кого но не от Шапки такое прочитать. Сколько ему давали бить по воротам? Сколько раз штанки облизал да мимо пульнул?
      О

      1
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      Рейтинг: +10339

      BRO_football 1 час назад

      Да нет, как раз-таки наоборот. Вместо того, чтобы идти в атаку наши постоянно пасуют назад защитникам, а те - вратарю. И такой трусливый футбол повсеместно. Клубы, в которых подрастает молодёжь для сборной России только так и играют.

      2
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      Рейтинг: +348

      G.P. 1 час назад

      Ну, вот и показал бы как нужно играть. А по факту сам даже в таком примитивном футболе затерялся.
      Надежд было много, громких слов ещё больше (какой-то комментатор без стеснения говорил "Это второй Аршавин!!!"), а на деле - деньги -> крутая тачка -> скамейка -> аутсайдер в Турции.

      1
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      Рейтинг: +11

      dabo57 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +275

      jek718875 2 часа назад

      Даааа, в ТУРЦИИ играют в футбол, сборная пролетает со свистом,так что не поймаешь

      0
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      Рейтинг: +1010

      Серёга Краснодарский 2 часа назад

      Ого корона выросла

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      Рейтинг: +25033

      Боцман59rus 2 часа назад

      - _ конечно не Играют в Футбол, особенно паспортисты после первого, жирного контракта)))

      2
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      Рейтинг: +7667

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Игрок уходит в последнюю ( !!! )команду Турции и рассуждает о развитии футбола в стране.
      Там наверно играют в футбол.

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