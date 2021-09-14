Шапи: «В России не играют в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара» турецким «Гиресунспором», назвал главную проблему российского футбола.

— Наша молодежка проигрывает Дании, основная сборная — тоже. Все говорят, что у нас проблема с поколением, мы отстаем от всех футбольных стран. Ты, как представитель молодого поколения, что можешь сказать по этому поводу?

— А вы посмотрите, где у них играют люди из молодежки и основной сборной. Все – за рубежом.

У них другой футбол. В России он, конечно, медленнее, чем в Европе. Плюс мы не играем именно в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего.

Многие говорят, что это уже устаревший футбол, я даже не знаю, кто сейчас еще так играет. Может быть, Бельгия. Но там Лукаку цепляется за все мячи, и поди его отодвинь.

Я, конечно, никому не советую, каждый видит футбол по-своему. Но, как по мне, эта игра в нападающего уже старовата стала.