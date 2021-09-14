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  • Шапи: «В России не играют в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего»

Шапи: «В России не играют в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего»

14 сентября 2021, 10:15
20

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара» турецким «Гиресунспором», назвал главную проблему российского футбола.

— Наша молодежка проигрывает Дании, основная сборная — тоже. Все говорят, что у нас проблема с поколением, мы отстаем от всех футбольных стран. Ты, как представитель молодого поколения, что можешь сказать по этому поводу?

— А вы посмотрите, где у них играют люди из молодежки и основной сборной. Все – за рубежом.

У них другой футбол. В России он, конечно, медленнее, чем в Европе. Плюс мы не играем именно в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего.

Многие говорят, что это уже устаревший футбол, я даже не знаю, кто сейчас еще так играет. Может быть, Бельгия. Но там Лукаку цепляется за все мячи, и поди его отодвинь.

Я, конечно, никому не советую, каждый видит футбол по-своему. Но, как по мне, эта игра в нападающего уже старовата стала.

  • Вчера Шапи дебютировал за «Гиресунспор».
  • Аутсайдер чемпионата Турции арендовал 21-летнего форварда до конца текущего сезона.
  • Шапи до этого всю карьеру провел в «Краснодаре».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Гиресунспор Россия Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (20)
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Боцман59rus
1631605110
- _ конечно не Играют в Футбол, особенно паспортисты после первого, жирного контракта)))
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Серёга Краснодарский
1631605244
Ого корона выросла
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jek718875
1631605818
Даааа, в ТУРЦИИ играют в футбол, сборная пролетает со свистом,так что не поймаешь
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G.P.
1631610068
Ну, вот и показал бы как нужно играть. А по факту сам даже в таком примитивном футболе затерялся. Надежд было много, громких слов ещё больше (какой-то комментатор без стеснения говорил "Это второй Аршавин!!!"), а на деле - деньги -> крутая тачка -> скамейка -> аутсайдер в Турции.
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BRO_football
1631611080
Да нет, как раз-таки наоборот. Вместо того, чтобы идти в атаку наши постоянно пасуют назад защитникам, а те - вратарю. И такой трусливый футбол повсеместно. Клубы, в которых подрастает молодёжь для сборной России только так и играют.
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Январь 59
1631612234
Видимо агенты хорошо промыли мозги молодому дарованию. Вот уж кого - кого но не от Шапки такое прочитать. Сколько ему давали бить по воротам? Сколько раз штанки облизал да мимо пульнул? О
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ilichkadr
1631614178
Этот пацанчик ещё не успел испугаться, но своё "везкое" мнение уже раздает.
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Из Твери Леха
1631618497
Ну теперь и Шапи за рубежом)
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slavа0508
1631619916
Шапи тебе бы научиться сначала просто выдерживать 90 минут игры а то 40 -50 минут игры и сдох как бут то тебе 36 лет . какой нахер футбол с такой физикой ...
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Ziklop
1631625506
ты должен бить по воротам, а ты не можешь , соперник мешает.
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