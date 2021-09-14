Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Шапи: «Спад в игре связываю с «короной». У меня было 32% поражения легких, температура под 40 держалась 4-5 дней»

    Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный турецким «Гиресунспором» у «Краснодара», рассказал о спаде в игре из-за коронавируса.

    — В прошлом сезоне ты был очень расстроен, что не попадаешь в состав. У Зелимхана Бакаева также был спад после коронавируса. Ты это связываешь с «короной»?

    — Безусловно. Я не просто переболел — я лежал в больнице, у меня было 32% поражения легких.

    — Как все было?

    — Поднялась температура под 40, держалась 4-5 дней. Мне каждые 2 часа ставили капельницы, чтобы сбить ее.

    • Вчера Шапи дебютировал за «Гиресунспор».
    • Аутсайдер чемпионата Турции арендовал 21-летнего форварда до конца текущего сезона.
    • Шапи до этого всю карьеру провел в «Краснодаре».

    Шапи: «В России не играют в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46670

      MaxRnD 1 час назад

      Да, редкая по пакостности зараза. Половина переболевших в принципе уже никогда будут не в состоянии восстановить первоначальные физические кондиции

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89363
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru