Шапи: «Спад в игре связываю с «короной». У меня было 32% поражения легких, температура под 40 держалась 4-5 дней»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный турецким «Гиресунспором» у «Краснодара», рассказал о спаде в игре из-за коронавируса.

— В прошлом сезоне ты был очень расстроен, что не попадаешь в состав. У Зелимхана Бакаева также был спад после коронавируса. Ты это связываешь с «короной»?

— Безусловно. Я не просто переболел — я лежал в больнице, у меня было 32% поражения легких.

— Как все было?

— Поднялась температура под 40, держалась 4-5 дней. Мне каждые 2 часа ставили капельницы, чтобы сбить ее.

Вчера Шапи дебютировал за «Гиресунспор».

Аутсайдер чемпионата Турции арендовал 21-летнего форварда до конца текущего сезона.

Шапи до этого всю карьеру провел в «Краснодаре».

Шапи: «В России не играют в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего»