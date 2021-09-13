Слуцкий – об уходе Фернандеса из сборной: «Марио сказал мне, что очень устал. Мы должны уважать его решение»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
«Я недавно виделся с Марио, мы общались с ним на смеси русского, португальского и языка жестов. И он мне сказал, что очень устал и это тяжело, он играет в энергозатратный футбол: у него было много переломов, травм и так далее.
У него высокая самоотдача, мы должны уважать его решение. Как он благодарен нашей стране, так и мы должны его поблагодарить и пожелать удачи в дальнейших матчах за ЦСКА», – сказал Слуцкий.
- Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
- За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
- С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
Источник: «Чемпионат»