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    Слуцкий – об уходе Фернандеса из сборной: «Марио сказал мне, что очень устал. Мы должны уважать его решение»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

    «Я недавно виделся с Марио, мы общались с ним на смеси русского, португальского и языка жестов. И он мне сказал, что очень устал и это тяжело, он играет в энергозатратный футбол: у него было много переломов, травм и так далее.

    У него высокая самоотдача, мы должны уважать его решение. Как он благодарен нашей стране, так и мы должны его поблагодарить и пожелать удачи в дальнейших матчах за ЦСКА», – сказал Слуцкий.

    • Бразилец получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор Фернандес забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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