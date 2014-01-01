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    Член совета директоров «Спартака» Клейменов: «Кофрие неплохо дебютировал с «Химками». Парень перспективный»

    Кирилл Клейменов, член совета директоров «Спартака», оценил дебют защитника Максимилиано Кофрие. Бельгиец накануне вышел на замену в матче седьмого тура РПЛ против «Химок» (3:1).

    «Всех красно-белых с победой. Наши болельщики – это самое лучшее, что есть у команды. Рад за нашего новичка Кофрие – неплохо дебютировал. Понятно, что времени было немного.

    Мне понравилось, как парень выглядел в единоборствах. Много чего пришлось про него прочитать за последнее время, но, мне кажется, парень перспективный, удачи ему», – сказал Клейменов.

    • Единственный гол «Химки» забили со штрафного, назначенного за фол Кофрие.
    • 24-летний Кофрие куплен у «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро.
    • Однако Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      baben86 6 минут назад

      Я болел Зенита больше 20 лет. Я всегда говорил нам нет равных..в мыслях..друзья мои из москвы. Хватит может этого вам позора?я хочу что бы все клубы играли в лч..ну спартак сейчас дно .обкидывайте меня чем хотите .но я болел Зенита. Хочу чтобы было равноправие..

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      Рейтинг: +2967

      aaaaahhhh 10 минут назад

      поживем увидим, пока рано нахваливать.

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      Рейтинг: +29230

      oyabun 11 минут назад

      Зато теперь понятно зачем в клуб позвали Клейменова. Для того чтобы он черное выставлял белым. Так то парень привез гол в ворота Спартака. И это за 14 мин. А если бы играл тайм, или 2? У нас уже есть свой мастер по "привозам". Вернее ЗМС. Этот ему в пару?

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      Рейтинг: +24971

      Боцман59rus 45 минут назад

      _ сам не похвалишь, никто не похвалит))) ...бездари, даже в совете одни члены

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      Рейтинг: +10364

      Литейный4 49 минут назад

      Понаберут же свиньи всякого хлама. Гыгыгы

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      Рейтинг: +147

      заткнитемнерот 1 час назад

      Главное, чтобы Зарема была довольна. Парень харизматичный. Тилль, однако, не справился. Пожелаем удачи.

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      Рейтинг: +626

      Лфшт 1 час назад

      Дооо 14 минут с командой в разы слабее точно показывают качество покупки. Может проосто признаться что Вы, ВСЁ руководство, обосрались в это трансферное окно?

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      Рейтинг: +6370

      серега кашин 1 час назад

      ну неплохо, только гол привез

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