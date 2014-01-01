Член совета директоров «Спартака» Клейменов: «Кофрие неплохо дебютировал с «Химками». Парень перспективный»

Я болел Зенита больше 20 лет. Я всегда говорил нам нет равных..в мыслях..друзья мои из москвы. Хватит может этого вам позора?я хочу что бы все клубы играли в лч..ну спартак сейчас дно .обкидывайте меня чем хотите .но я болел Зенита. Хочу чтобы было равноправие..
Кирилл Клейменов, член совета директоров «Спартака», оценил дебют защитника Максимилиано Кофрие. Бельгиец накануне вышел на замену в матче седьмого тура РПЛ против «Химок» (3:1).
«Всех красно-белых с победой. Наши болельщики – это самое лучшее, что есть у команды. Рад за нашего новичка Кофрие – неплохо дебютировал. Понятно, что времени было немного.
Мне понравилось, как парень выглядел в единоборствах. Много чего пришлось про него прочитать за последнее время, но, мне кажется, парень перспективный, удачи ему», – сказал Клейменов.
- Единственный гол «Химки» забили со штрафного, назначенного за фол Кофрие.
- 24-летний Кофрие куплен у «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро.
- Однако Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч.