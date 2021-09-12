Член совета директоров «Спартака» Клейменов: «Кофрие неплохо дебютировал с «Химками». Парень перспективный»

Кирилл Клейменов, член совета директоров «Спартака», оценил дебют защитника Максимилиано Кофрие. Бельгиец накануне вышел на замену в матче седьмого тура РПЛ против «Химок» (3:1).

«Всех красно-белых с победой. Наши болельщики – это самое лучшее, что есть у команды. Рад за нашего новичка Кофрие – неплохо дебютировал. Понятно, что времени было немного.

Мне понравилось, как парень выглядел в единоборствах. Много чего пришлось про него прочитать за последнее время, но, мне кажется, парень перспективный, удачи ему», – сказал Клейменов.