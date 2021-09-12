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  • Член совета директоров «Спартака» Клейменов: «Кофрие неплохо дебютировал с «Химками». Парень перспективный»

Член совета директоров «Спартака» Клейменов: «Кофрие неплохо дебютировал с «Химками». Парень перспективный»

12 сентября 2021, 13:52
18

Кирилл Клейменов, член совета директоров «Спартака», оценил дебют защитника Максимилиано Кофрие. Бельгиец накануне вышел на замену в матче седьмого тура РПЛ против «Химок» (3:1).

«Всех красно-белых с победой. Наши болельщики – это самое лучшее, что есть у команды. Рад за нашего новичка Кофрие – неплохо дебютировал. Понятно, что времени было немного.

Мне понравилось, как парень выглядел в единоборствах. Много чего пришлось про него прочитать за последнее время, но, мне кажется, парень перспективный, удачи ему», – сказал Клейменов.

  • Единственный гол «Химки» забили со штрафного, назначенного за фол Кофрие.
  • 24-летний Кофрие куплен у «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро.
  • Однако Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Спартак Химки Кофрие Максимилиано
Комментарии (18)
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серега кашин
1631445344
ну неплохо, только гол привез
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Лфшт
1631445673
Дооо 14 минут с командой в разы слабее точно показывают качество покупки. Может проосто признаться что Вы, ВСЁ руководство, обосрались в это трансферное окно?
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Боцман59rus
1631448650
_ сам не похвалишь, никто не похвалит))) ...бездари, даже в совете одни члены
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oyabun
1631450661
Зато теперь понятно зачем в клуб позвали Клейменова. Для того чтобы он черное выставлял белым. Так то парень привез гол в ворота Спартака. И это за 14 мин. А если бы играл тайм, или 2? У нас уже есть свой мастер по "привозам". Вернее ЗМС. Этот ему в пару?
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aaaaahhhh
1631450763
поживем увидим, пока рано нахваливать.
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baben86
1631450961
Я болел Зенита больше 20 лет. Я всегда говорил нам нет равных..в мыслях..друзья мои из москвы. Хватит может этого вам позора?я хочу что бы все клубы играли в лч..ну спартак сейчас дно .обкидывайте меня чем хотите .но я болел Зенита. Хочу чтобы было равноправие..
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Atom2020
1631459348
Лучше бы вообще не выходил этот Кофрие. Еще до кучи Кутепова с Масловым выпустить и будет в самый раз. Чемпионы по привозам ...
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bomilazdeshnii
1631466686
Клейменов лучше бы искал НАШИХ перспективных. Они ЕСТЬ.
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zigbert
1631473039
Если бы ни его фол около штрафной, вообще дебют можно назвать успешным. Но этот фол скорее выдуман судьей.
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SLADE2019
1631519769
Да, маразм крепчает. А возможен тогда плохой дебют, если этот неплохой. Уже один привоз сделал и никто в него специально не врезался, сам грубо сыграл. Кто то писал, что у этого Кофрие за сезон в Бельгии 20 результативных ошибок было. С почином тогда его. А мы будем ждать повторения его рекорда? Так и без него есть кому голы привозить.
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