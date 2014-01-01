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    Глеб: «Дай бог, в следующем отборе у Белоруссии будет нормальный жребий. Нормальный – это сборные России, Молдавии»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб надеется на благоволящий жребий для команды в отборе Евро-2024. Турнир пройдет в Германии.

    «Дай бог, в следующем отборочном цикле будет нормальная жеребьевка. Нормальная – это Россия, Молдавия... (смеется). Чтоб топов не было. Россия попроще Бельгии», – сказал Глеб.

    • В нынешнем отборочном цикле ЧМ-2022 белорусы идут в группе на предпоследнем месте.
    • После 5 матчей у Белоруссии 1 победа.
    • Россия в своей группе занимает 2-ю строчку.

    Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1902

      acor94 8 минут назад

      Так или иначе, но вместо бельгии мы точно быть не можем, вот вместо финляндии или македонии...

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      Рейтинг: +1573

      lek! 26 минут назад

      Конкретно он тролит сборную России ))) , по сути по делу . Нет игры и мысли в игре .

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