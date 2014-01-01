Глеб: «Дай бог, в следующем отборе у Белоруссии будет нормальный жребий. Нормальный – это сборные России, Молдавии»

Так или иначе, но вместо бельгии мы точно быть не можем, вот вместо финляндии или македонии...
Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб надеется на благоволящий жребий для команды в отборе Евро-2024. Турнир пройдет в Германии.
«Дай бог, в следующем отборочном цикле будет нормальная жеребьевка. Нормальная – это Россия, Молдавия... (смеется). Чтоб топов не было. Россия попроще Бельгии», – сказал Глеб.
- В нынешнем отборочном цикле ЧМ-2022 белорусы идут в группе на предпоследнем месте.
- После 5 матчей у Белоруссии 1 победа.
- Россия в своей группе занимает 2-ю строчку.
Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»