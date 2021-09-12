Глеб: «Дай бог, в следующем отборе у Белоруссии будет нормальный жребий. Нормальный – это сборные России, Молдавии»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб надеется на благоволящий жребий для команды в отборе Евро-2024. Турнир пройдет в Германии.

«Дай бог, в следующем отборочном цикле будет нормальная жеребьевка. Нормальная – это Россия, Молдавия... (смеется). Чтоб топов не было. Россия попроще Бельгии», – сказал Глеб.

В нынешнем отборочном цикле ЧМ-2022 белорусы идут в группе на предпоследнем месте.

После 5 матчей у Белоруссии 1 победа.

Россия в своей группе занимает 2-ю строчку.

Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»