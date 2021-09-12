Глеб: «Конечно, Головин может перейти в «Барселону». Не должно быть больших проблем»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб видит игрока сборной России Александра Головина в «Барселоне». Россиянин уже три года выступает за «Монако».

– Вы верите, что Головин может перерасти «Монако» и перейти в ту же «Барселону»?

– Конечно, почему нет?.. Главное – верить в себя. Тренер верит в Головина. Больших проблем не должно быть. У Головина хороший талант. Он решился, уехал в Европу. В нынешнюю «Барселону» можно попасть. В ней все меняется, много молодых игроков.

Головин сейчас травмирован.

«Монако» в Лиге 1 идет на 14-м месте.

Глеб играл за «Арсенал», «Барселону».

Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»