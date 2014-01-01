Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Глеб: «Конечно, Головин может перейти в «Барселону». Не должно быть больших проблем»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб видит игрока сборной России Александра Головина в «Барселоне». Россиянин уже три года выступает за «Монако».

    – Вы верите, что Головин может перерасти «Монако» и перейти в ту же «Барселону»?

    – Конечно, почему нет?.. Главное – верить в себя. Тренер верит в Головина. Больших проблем не должно быть. У Головина хороший талант. Он решился, уехал в Европу. В нынешнюю «Барселону» можно попасть. В ней все меняется, много молодых игроков.

    • Головин сейчас травмирован.
    • «Монако» в Лиге 1 идет на 14-м месте.
    • Глеб играл за «Арсенал», «Барселону».

    Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: .ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +607

      inzek 1 час назад

      Глебушка, а травмы кому? ну хоть думай че говоришь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10322

      BRO_football 1 час назад

      Конечно может. Будет ли он играть в основном составе, это уже другой вопрос.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89261
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67496
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru