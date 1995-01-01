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    Витория: «Это нормально, что Мирзов ушел из «Спартака». Надо думать о лучшем для команды»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал уход полузащитника Резиуана Мирзова в аренду в «Химки». Португалец считает трансфер нормальным.

    «У Мирзова другой тренер, я не могу сказать о его состоянии. Это нормально, что он ушeл – у нас достаточно игроков в заявке. В такие моменты надо думать о том, что лучше для команды и игрока», – сказал Витория.

    • Мирзов арендован до конца сезона.
    • В прошлом сезоне игрок также был в аренде в «Химках».
    • «Спартаку» Мирзов принадлежит с 2019 года, контракт истекает летом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27593

      VVM1964 34 минуты назад

      Пока не вижу Мирзова в основном составе Спартака , да и на замену тоже под ? , хотя определенный прогресс есть .

      0
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      Рейтинг: +51539

      portero 1 час назад

      В этом вопросе согласен с Руем...

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