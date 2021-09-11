Витория: «Это нормально, что Мирзов ушел из «Спартака». Надо думать о лучшем для команды»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал уход полузащитника Резиуана Мирзова в аренду в «Химки». Португалец считает трансфер нормальным.

«У Мирзова другой тренер, я не могу сказать о его состоянии. Это нормально, что он ушeл – у нас достаточно игроков в заявке. В такие моменты надо думать о том, что лучше для команды и игрока», – сказал Витория.

Мирзов арендован до конца сезона.

В прошлом сезоне игрок также был в аренде в «Химках».

«Спартаку» Мирзов принадлежит с 2019 года, контракт истекает летом.

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