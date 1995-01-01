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    Куратор «Химок» Терюшков: «Ждем реванша со «Спартаком» во втором круге, там и Мирзов будет»

    Министр спорта Московской области и куратор «Химок» Роман Терюшков ждет реванша со «Спартаком» во втором круге. В первом москвичи победили со счетом 3:1.

    «Реванш? Ждем, там и Резиуан Мирзов будет. А то сегодня столько слухов ходило. У Резиуана микротравма, поэтому медицинский штаб решил его поберечь. В следующей игре посмотрим, будет ли он играть, все зависит от здоровья», – сказал Терюшков.

    • Мирзов арендован у «Спартака» до конца сезона.
    • У «Химок» после 7 туров РПЛ 1 победа.
    • Следующий соперник – «Уфа» (18 сентября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +51539

      portero 1 час назад

      Обкуренный Рома понты кидает...

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      Рейтинг: +29222

      oyabun 1 час назад

      Вы, ребята, только не учли насколько разобранным вам Сейчас Спартак попался. А вот во втором круге и Спартак, уверен, сильнее будет и, хочется надеяться, усиления зимой будут повнушительнее.

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