Куратор «Химок» Терюшков: «Ждем реванша со «Спартаком» во втором круге, там и Мирзов будет»

Министр спорта Московской области и куратор «Химок» Роман Терюшков ждет реванша со «Спартаком» во втором круге. В первом москвичи победили со счетом 3:1.

«Реванш? Ждем, там и Резиуан Мирзов будет. А то сегодня столько слухов ходило. У Резиуана микротравма, поэтому медицинский штаб решил его поберечь. В следующей игре посмотрим, будет ли он играть, все зависит от здоровья», – сказал Терюшков.

Мирзов арендован у «Спартака» до конца сезона.

У «Химок» после 7 туров РПЛ 1 победа.

Следующий соперник – «Уфа» (18 сентября).

Куратор «Химок» Терюшков: «Я бы вообще запретил легионеров, они занимают места наших ребят. Задача чемпионата – формирование сборной»