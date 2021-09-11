Бундеслига. «Бавария» в гостях разгромила «Лейпциг» и продлила беспроигрышную серию до шести матчей

«Бавария» в гостях крупно переиграла «Лейпциг». Главный тренер баварцев Юлиан Нагельсман до лета работал именно в Лейпциге.

«Лейпциг» побеждал «Баварию» только один раз в истории – в 2018 году. Сейчас у «Лейпцига» после четырех туров чемпионата только одна победа.

Роберт Левандовски забивает во всех матчах текущего сезона Бундеслиги.

Германия. Бундеслига. 4-й тур

Лейпциг – Бавария – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 12 (с пенальти); 0:2 – Мусиала, 47; 0:3 – Сане, 54; 1:3 – Лаймер, 58; 1:4 – Чупо-Мотинг, 90+2.

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