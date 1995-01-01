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    Бундеслига. «Бавария» в гостях разгромила «Лейпциг» и продлила беспроигрышную серию до шести матчей

    «Бавария» в гостях крупно переиграла «Лейпциг». Главный тренер баварцев Юлиан Нагельсман до лета работал именно в Лейпциге.

    «Лейпциг» побеждал «Баварию» только один раз в истории – в 2018 году. Сейчас у «Лейпцига» после четырех туров чемпионата только одна победа.

    Роберт Левандовски забивает во всех матчах текущего сезона Бундеслиги.

    Германия. Бундеслига. 4-й тур

    Лейпциг – Бавария – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 12 (с пенальти); 0:2 – Мусиала, 47; 0:3 – Сане, 54; 1:3 – Лаймер, 58; 1:4 – Чупо-Мотинг, 90+2.

    Календарь Бундеслиги

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      vovan111 1 час назад

      Левандовски вообще трудяга ,мне он нравиться .Ничем не хуже того же Рональдо и Мессии .Ихнее время уже потихоничку уходит!!!

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      Рейтинг: +56

      Arturashvilli 2 часа назад

      Спасибо за пресс Бавария

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