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РПЛ. «Локомотив» обыграл «Крылья» и вышел в лидеры, Камано сделал дубль

11 сентября 2021, 15:52
14

В матче 7-го тура чемпионата России «Локомотив» дома победил «Крылья Советов» – 2:0. Дубль сделал нападающий Франсуа Камано.

Московский клуб набрал 15 очков и вышел на первое место, опередив «Зенит». У петербуржцев игра в запасе.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.

Локомотив: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Бека Бека, Куликов, Петров (Лисакович, 57), Жемалетдинов (Марадишвили, 77), Смолов (Анджорин, 83), Керк (Камано, 58).

Крылья Советов: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл (Зеффан, 70), Зиньковский (Кабутов, 83), Пруцев (Якуба, 74), Ежов (Пиняев, 70), Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 70).

Предупреждения: Тикнизян, 29; Живоглядов, 90+3 – Чернов, 64; Якуба, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
Комментарии (14)
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Красногорск_Фан
1631364994
Решение тренера выпустить столько новичков за раз чуть не привело к большому облому. Камано - супер! В этой игре - большой молодец. Понравились Лисакович и Жемалетдинов. Вообще не понравился Керк. Бездарь, бракодел, летняй. Первый тайм сон и отстой . у Крыльев понравился Ломаев. Надеюсь у него большое будущее. Локомотив с победой!!!
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Мася_1989
1631365086
Камано - красавчик! Засиделся в Гвинее, приехал и отгрузил пару.
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Боцман59rus
1631365207
- поздравляю Николича, сегодня в прямом эфире, его незаурядые тренерские качества, признал главный зашквар, а по совместительству метр Российской спортивной журналистики, Жорик Черданцев. Ну что же, отныне Марко будет спать спокойно. Локо с победой, хотя матч так себе, видимо Федя устал от перелетов)))
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slavа0508
1631366164
С победой паровозы !!!Победа по делу ...
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Блямба
1631366286
У него уже и погоняло есть.. "Полковник Камано". Заслужил,заслужил.
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OOOVVV.
1631369649
Паровозиков победой, хотя КС играли плохо, ни шатко, ни валко.
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portero
1631371921
Крылья играли медленно для себя, Локо после замен поймал их на контратаках, .. Локо с победой!!!
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житель СПб
1631374873
Ну, не лидер все же! Во всяком случае пока. А с победой - поздравляю!
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zigbert
1631386497
Локомотив с победой! Игра то получилась равной но у Локомотива сыграли замены.
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PAREVG.
1631396177
Только что в записи закончил смотреть игру. В принципе игра ничейная, отдельное спасибо Гиле, и Камано. А вот Керк и Бека - вообще никакие, по Анжорину сказать нечего, он мяч пару раз потрогал. Понравилось что молодой Петров, ни как не выделялся, не блистал в обороне но и не проваливался. В общем экспериментальный состав не заиграл, сработали замены. До сих пор не могу понять как Федя не забил с 1000% момента...
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