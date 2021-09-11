РПЛ. «Локомотив» обыграл «Крылья» и вышел в лидеры, Камано сделал дубль

В матче 7-го тура чемпионата России «Локомотив» дома победил «Крылья Советов» – 2:0. Дубль сделал нападающий Франсуа Камано.

Московский клуб набрал 15 очков и вышел на первое место, опередив «Зенит». У петербуржцев игра в запасе.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.

Локомотив: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Бека Бека, Куликов, Петров (Лисакович, 57), Жемалетдинов (Марадишвили, 77), Смолов (Анджорин, 83), Керк (Камано, 58).

Крылья Советов: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл (Зеффан, 70), Зиньковский (Кабутов, 83), Пруцев (Якуба, 74), Ежов (Пиняев, 70), Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 70).

Предупреждения: Тикнизян, 29; Живоглядов, 90+3 – Чернов, 64; Якуба, 90+4.

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