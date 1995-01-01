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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Крылья» и вышел в лидеры, Камано сделал дубль

    В матче 7-го тура чемпионата России «Локомотив» дома победил «Крылья Советов» – 2:0. Дубль сделал нападающий Франсуа Камано.

    Московский клуб набрал 15 очков и вышел на первое место, опередив «Зенит». У петербуржцев игра в запасе.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.

    Локомотив: Гилерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Бека Бека, Куликов, Петров (Лисакович, 57), Жемалетдинов (Марадишвили, 77), Смолов (Анджорин, 83), Керк (Камано, 58).

    Крылья Советов: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл (Зеффан, 70), Зиньковский (Кабутов, 83), Пруцев (Якуба, 74), Ежов (Пиняев, 70), Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 70).

    Предупреждения: Тикнизян, 29; Живоглядов, 90+3 – Чернов, 64; Якуба, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7633

      Alekxei Z. 26 минут назад

      ВСё по делу.
      Отличный тренер+ неплохой состав, Локо прямой конкурент за титул.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      волчарик > Alekxei Z. 16 минут назад

      Ха ха ,Локо то конкурент без вопросов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -502

      СуперПАВ9 > волчарик 6 минут назад

      Смотри как бы твой бомжевик ахмату не продул

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +247

      Блямба 27 минут назад

      У него уже и погоняло есть..
      "Полковник Камано".
      Заслужил,заслужил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20975

      slavutiq70 29 минут назад

      С победой паровозы !!!Победа по делу ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -502

      СуперПАВ9 41 минуту назад

      Ну че кто кого порвал?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Alex Y 44 минуты назад

      Не порвали Локо как больщики КС хотели

      1
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      Рейтинг: +24952

      Боцман59rus 45 минут назад

      - поздравляю Николича, сегодня в прямом эфире, его незаурядые тренерские качества, признал главный зашквар, а по совместительству метр Российской спортивной журналистики, Жорик Черданцев. Ну что же, отныне Марко будет спать спокойно.
      Локо с победой, хотя матч так себе, видимо Федя устал от перелетов)))

      2
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      Рейтинг: +63

      Мася_1989 47 минут назад

      Камано - красавчик! Засиделся в Гвинее, приехал и отгрузил пару.

      3
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      Рейтинг: +1783

      Красногорск_Фан 48 минут назад

      Решение тренера выпустить столько новичков за раз чуть не привело к большому облому. Камано - супер! В этой игре - большой молодец. Понравились Лисакович и Жемалетдинов. Вообще не понравился Керк. Бездарь, бракодел, летняй. Первый тайм сон и отстой . у Крыльев понравился Ломаев. Надеюсь у него большое будущее.

      Локомотив с победой!!!


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      Рейтинг: +1539

      Sviro 51 минуту назад

      В принипе, ожидаемый результат. Команда сырая исчо!!

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