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Судьи
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Помощники:
Андрей Веретешкин, Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR - Анатолий Жабченко AVAR - Егор Болховитин
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Николай Левников
Материалы

Локомотив - Крылья Советов

11.09.2021, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 7 тур Локомотив - Крылья Советов
Россия. Кубок (2020/2021)
Финал
12 мая, среда 20:00 Локомотив 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
30 июня, вторник 18:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
3 августа, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 16:30 Локомотив 2:2 Крылья Советов
4 тур
19 августа, воскресенье 16:30 Крылья Советов 0:1 Локомотив
Россия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
21 сентября, четверг 18:30 Крылья Советов 3:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
5 марта, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:3 Локомотив
4 тур
21 августа, воскресенье 20:30 Локомотив 0:0 Крылья Советов
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
27 октября, четверг 18:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
11 апреля, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
9 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Товарищеские матчи 2015

22 февраля, воскресенье 18:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
10 марта, понедельник 16:30 Локомотив 2:1 Крылья Советов
12 тур
5 октября, суббота 16:00 Крылья Советов 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
19 ноября, понедельник 17:45 Крылья Советов 0:1 Локомотив
2 тур
28 июля, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Локомотив 0:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
7 августа, суббота 21:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
2 тур
20 марта, суббота 19:00 Локомотив 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
3 тур
5 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 15:00 Крылья Советов 2:0 Локомотив
3 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:1 Локомотив
15 тур
30 июня, суббота 18:30 Локомотив 5:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
22 июня, среда 19:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
20 тур
1 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:2 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Локомотив
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
14 тур
24 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
17 тур
9 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Локомотив
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
29 тур
30 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
2 тур
13 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +67941

    portero 11 сентября 2021, 15:41

    Ну и зачем алжирец Крыльям, из под него гол второй, спал и не видел Комано...

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 11 сентября 2021, 15:03

    Локо в 1-м тайме абсолютно никакой. Крылья продемонстрировали вполне добротный уровень игры и пару неплохих дальних ударов.

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