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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 11 сентября 2021
Локомотив
11.09.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
59'
Ф. Камано
80'
Ф. Камано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Крылья Советов
90'
+3
Желтая карточка
Д. Якуба
Желтая карточка
Д. Живоглядов
90'
+3
83'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Ф. Смолов
83'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Камано
Пас отдал
В. Лисакович
80'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Р. Жемалетдинов
77'
74'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Д. Пруцев
70'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Р. Ежов
70'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Г. Бейл
70'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Сарвели
63'
Желтая карточка
Н. Чернов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
59'
Замена
Ф. Камано
️️️️
М. Петров
58'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Керк
57'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
73
Максим Петров
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гилерме
21
Тикнизян
4
Едвай
27
Магкеев
27
Живоглядов
6
Бека-Бека
73
Петров
25
Куликов
10
Жемалетдинов
9
Керк
90
Смолов
4-2-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
23
Чернов
2
Бегич
4
Горшков
25
Пруцев
21
Иванисеня
29
Ежов
77
Зиньковский
9
Сарвели
33
Сергеев
10
Жемалетдинов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
10
Жемалетдинов
73
Петров
40
Камано
40
Камано
73
Петров
9
Керк
99
Лисакович
99
Лисакович
9
Керк
90
Смолов
18
Анджорин
18
Анджорин
90
Смолов
77
Зиньковский
70
Кабутов
70
Кабутов
77
Зиньковский
23
Бейл
2
Зеффан
2
Зеффан
23
Бейл
25
Пруцев
8
Якуба
8
Якуба
25
Пруцев
29
Ежов
9
Пиняев
9
Пиняев
29
Ежов
9
Сарвели
10
Глушенков
10
Глушенков
9
Сарвели
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR - Анатолий Жабченко AVAR - Егор Болховитин
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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