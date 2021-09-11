Журналист Скира: Алвес получил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
По информации журналиста Николо Скиры, 38-летнему футболисту поступили предложения от клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Ранее «Сан-Паулу» анонсировал уход бразильского фулбека, который решил бойкотировать тренировки из-за задолженности по зарплате.
- Алвес – самый титулованный футболист в истории (43 трофея).
- Он выступал за «Сан-Паулу» с 2019 года.
- В активе игрока 95 матчей, 9 голов и 14 ассистов.
Источник: Твиттер Николо Скиры