Журналист Скира: Алвес получил предложения из ОАЭ и Саудовской Аравии

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

По информации журналиста Николо Скиры, 38-летнему футболисту поступили предложения от клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее «Сан-Паулу» анонсировал уход бразильского фулбека, который решил бойкотировать тренировки из-за задолженности по зарплате.