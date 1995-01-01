Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «Сан-Паулу»: «Дани Алвес больше не будет играть за клуб»

    Защитник Дани Алвес покидает бразильский «Сан-Паулу». С таким заявлением выступил спортивный директор клуба Карлос Бельмонте.

    «Алвес не появился на тренировке. Агенты сказали, что его нет из-за долгов. Мы предлагали футболисту поговорить на эту тему, но он отказался. Мы решили, что Алвес больше не будет играть за «Сан-Паулу». Самое главное – клуб», – сказал Бельмонте.

    • «Сан-Паулу» должен футболисту 2 миллиона долларов.
    • Зарплата футболиста в «Сан-Паулу» – 280 тысяч долларов в месяц.
    • Алвес – самый титулованный футболист в истории (43 титула).

    Дани Алвес отказался играть за «Сан-Паулу» из-за долга в 2 миллиона

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Сан-Паулу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +642

      Сергей Свояк 46 минут назад

      Себе навреняка заплатили вперёд.
      Судя по его з/п, 280 тысяч долларов в месяц, задерживают ему за 7 месяцев.
      Любой психанёт. Не благотворительные отношения. Тем более он такой уважаемый футболист.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89245
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67489
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru