«Сан-Паулу»: «Дани Алвес больше не будет играть за клуб»

Защитник Дани Алвес покидает бразильский «Сан-Паулу». С таким заявлением выступил спортивный директор клуба Карлос Бельмонте.

«Алвес не появился на тренировке. Агенты сказали, что его нет из-за долгов. Мы предлагали футболисту поговорить на эту тему, но он отказался. Мы решили, что Алвес больше не будет играть за «Сан-Паулу». Самое главное – клуб», – сказал Бельмонте.

«Сан-Паулу» должен футболисту 2 миллиона долларов.

Зарплата футболиста в «Сан-Паулу» – 280 тысяч долларов в месяц.

Алвес – самый титулованный футболист в истории (43 титула).

Дани Алвес отказался играть за «Сан-Паулу» из-за долга в 2 миллиона