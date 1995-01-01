«Сан-Паулу»: «Дани Алвес больше не будет играть за клуб»

Себе навреняка заплатили вперёд.
Судя по его з/п, 280 тысяч долларов в месяц, задерживают ему за 7 месяцев.
Любой психанёт. Не благотворительные отношения. Тем более он такой уважаемый футболист.
Защитник Дани Алвес покидает бразильский «Сан-Паулу». С таким заявлением выступил спортивный директор клуба Карлос Бельмонте.
«Алвес не появился на тренировке. Агенты сказали, что его нет из-за долгов. Мы предлагали футболисту поговорить на эту тему, но он отказался. Мы решили, что Алвес больше не будет играть за «Сан-Паулу». Самое главное – клуб», – сказал Бельмонте.
- «Сан-Паулу» должен футболисту 2 миллиона долларов.
- Зарплата футболиста в «Сан-Паулу» – 280 тысяч долларов в месяц.
- Алвес – самый титулованный футболист в истории (43 титула).
Дани Алвес отказался играть за «Сан-Паулу» из-за долга в 2 миллиона