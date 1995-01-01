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    Дани Алвес отказался играть за «Сан-Паулу» из-за долга в 2 миллиона

    Бразильский «Сан-Паулу» должен своему защитнику Дани Алвесу 2 миллиона долларов. Футболист отказался выходить на поле, пока с ним не рассчитаются.

    Эти деньги клуб удержал из зарплаты Алвеса и обещал вернуть. Однако, по мнению игрока, срок затянулся.

    • Контракт 36-летнего Алвеса с клубом рассчитан до декабря 2022 года.
    • Зарплата футболиста – 280 тысяч долларов в месяц.
    • Алвес – самый титулованный футболист в истории (43 титула).

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    Источник: Globo Esporte

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