Семак – о дебюте Крицюка: «У него такие же шансы выйти в старте с «Ахматом», как и у других»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном дебюте Станислава Крицюка за клуб из Петербурга в матче 7-го тура РПЛ с «Ахматом».

— Насколько вероятно появление Станислава Крицюка в стартовом составе на матч с «Ахматом»? В заявке он наверняка появится.

— Посмотрим. У нас есть время на то, чтобы все проанализировать. У Станислава такие же шансы выйти в стартовом составе, как и у других игроков.

Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте» за 2 миллиона евро плюс бонусы.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Вратарь взял себе 1-й игровой номер.

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в субботу, 11 сентября.

Крицюк: «Я на сто процентов готов играть»