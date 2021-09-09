Семак – о дебюте Крицюка: «У него такие же шансы выйти в старте с «Ахматом», как и у других»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном дебюте Станислава Крицюка за клуб из Петербурга в матче 7-го тура РПЛ с «Ахматом».
— Насколько вероятно появление Станислава Крицюка в стартовом составе на матч с «Ахматом»? В заявке он наверняка появится.
— Посмотрим. У нас есть время на то, чтобы все проанализировать. У Станислава такие же шансы выйти в стартовом составе, как и у других игроков.
- Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте» за 2 миллиона евро плюс бонусы.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Вратарь взял себе 1-й игровой номер.
- «Зенит» сыграет с «Ахматом» в субботу, 11 сентября.
Крицюк: «Я на сто процентов готов играть»
Источник: официальный сайт «Зенита»