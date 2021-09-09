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    Семак – о дебюте Крицюка: «У него такие же шансы выйти в старте с «Ахматом», как и у других»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном дебюте Станислава Крицюка за клуб из Петербурга в матче 7-го тура РПЛ с «Ахматом».

    — Насколько вероятно появление Станислава Крицюка в стартовом составе на матч с «Ахматом»? В заявке он наверняка появится.

    — Посмотрим. У нас есть время на то, чтобы все проанализировать. У Станислава такие же шансы выйти в стартовом составе, как и у других игроков.

    • Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте» за 2 миллиона евро плюс бонусы.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Вратарь взял себе 1-й игровой номер.
    • «Зенит» сыграет с «Ахматом» в субботу, 11 сентября.

    Крицюк: «Я на сто процентов готов играть»

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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