Крицюк: «Я на сто процентов готов играть»

Новичок «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о своей функциональной готовности, а также общении с партнерами по команде и тренерским штабом.

– Как оцениваете свою текущую форму? Насколько готовы играть?

– Я полностью прошел предсезонную подготовку и провел шесть матчей, текущая форма хорошая. Нужно немного адаптироваться в плане взаимодействий, для этого есть время.

Дальше уже все зависит от тренерского штаба. Я на сто процентов готов.

– Общались ли с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским? Как вас встретила вратарская бригада?

– Да, общались, тренировались. Встретила вратарская бригада отлично. Продуктивно работаем.

– Расскажите о впечатлениях от первых дней в Петербурге – базе, партнерах, каких-то деталях общения с тренерским штабом.

– Сам переход, конечно же, волнительный – это большой вызов для меня. Я рад быть здесь. Впечатления только положительные и позитивные.

С тренерским штабом мы пообщались и продолжим диалог о разных нюансах в ближайшее время.

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