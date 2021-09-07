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Крицюк: «Я на сто процентов готов играть»

7 сентября 2021, 18:45
1

Новичок «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о своей функциональной готовности, а также общении с партнерами по команде и тренерским штабом.

– Как оцениваете свою текущую форму? Насколько готовы играть?

– Я полностью прошел предсезонную подготовку и провел шесть матчей, текущая форма хорошая. Нужно немного адаптироваться в плане взаимодействий, для этого есть время.

Дальше уже все зависит от тренерского штаба. Я на сто процентов готов.

– Общались ли с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским? Как вас встретила вратарская бригада?

– Да, общались, тренировались. Встретила вратарская бригада отлично. Продуктивно работаем.

– Расскажите о впечатлениях от первых дней в Петербурге – базе, партнерах, каких-то деталях общения с тренерским штабом.

– Сам переход, конечно же, волнительный – это большой вызов для меня. Я рад быть здесь. Впечатления только положительные и позитивные.

С тренерским штабом мы пообщались и продолжим диалог о разных нюансах в ближайшее время.

  • Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте» за 2 миллиона евро плюс бонусы.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
  • Вратарь взял себе 1-й игровой номер.

Крицюк: «Армия болельщиков «Зенита» – самая большая в России»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Крицюк Станислав
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paracetamol
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