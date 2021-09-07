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    Крицюк: «Я на сто процентов готов играть»

    Новичок «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о своей функциональной готовности, а также общении с партнерами по команде и тренерским штабом.

    – Как оцениваете свою текущую форму? Насколько готовы играть?

    – Я полностью прошел предсезонную подготовку и провел шесть матчей, текущая форма хорошая. Нужно немного адаптироваться в плане взаимодействий, для этого есть время.

    Дальше уже все зависит от тренерского штаба. Я на сто процентов готов.

    – Общались ли с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским? Как вас встретила вратарская бригада?

    – Да, общались, тренировались. Встретила вратарская бригада отлично. Продуктивно работаем.

    – Расскажите о впечатлениях от первых дней в Петербурге – базе, партнерах, каких-то деталях общения с тренерским штабом.

    – Сам переход, конечно же, волнительный – это большой вызов для меня. Я рад быть здесь. Впечатления только положительные и позитивные.

    С тренерским штабом мы пообщались и продолжим диалог о разных нюансах в ближайшее время.

    • Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте» за 2 миллиона евро плюс бонусы.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Вратарь взял себе 1-й игровой номер.

    Крицюк: «Армия болельщиков «Зенита» – самая большая в России»

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +344

      пега 4 минуты назад

      тебя и купили для ЛЧ, Миша Кержаков не уровень ЛЧ.

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